RBS TV exibe documentário em homenagem a Ieda Maria Vargas, Miss Universo 1963

A trajetória da primeira brasileira a conquistar o título de Miss Universo ganha destaque em um documentário especial exibido pela RBS TV neste sábado (27). O RBS Doc revisita a história de Ieda Maria Vargas, que morreu no dia 22 de dezembro, aos 80 anos. Ela entrou para a história em 1963 ao vencer o concurso realizado em Miami Beach, nos Estados Unidos, superando outras 49 candidatas.

Naquele ano, o feito mobilizou o país. Milhares de brasileiros foram às ruas para celebrar a mulher eleita a mais bonita do mundo. Natural de Porto Alegre, Ieda tornou-se um símbolo de orgulho para o Rio Grande do Sul e para o Brasil.

Em 1999, o Grupo RBS promoveu uma campanha, com participação do público, para escolher os 20 gaúchos que marcaram o século 20. Ieda Maria Vargas foi uma das personalidades selecionadas.

O RBS Doc, com apresentação de Cristina Ranzolin, reproduz o documentário produzido à época pela RBS TV, com direção e roteiro de Gustavo Spolidoro e Cristiano Zanella e trilha sonora original de Geraldo Flach. A produção acompanha a trajetória pessoal e profissional de Ieda, incluindo sua atuação como apresentadora de televisão e empresária.