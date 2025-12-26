Geral

Ícone da beleza
Notícia

RBS TV exibe documentário em homenagem a Ieda Maria Vargas, Miss Universo 1963

Porto-alegrense, que entrou para a história ao vencer o concurso nos EUA, morreu no dia 22 de dezembro, aos 80 anos

Rafaela Knevitz

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS