Geral

Condições climáticas
Notícia

Rajadas de vento provocam cancelamentos e desvios de quase 200 voos em São Paulo

Além disso, a passagem do ciclone extratropical deixou mais 2,2 milhões de imóveis sem luz em São Paulo, na tarde desta quarta-feira (10)

Zero Hora

