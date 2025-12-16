Quem era o brasileiro que morreu em acidente de quadriciclo durante passeio no Caribe

Ler resumo

Jovem brasileiro completaria 27 anos na próxima segunda-feira (22). Reprodução / @saaviotrajano

O brasileiro Sávio Emanuel Arruda Duarte Trajano da Silva, 26 anos, morreu após sofrer um acidente de quadriciclo no último sábado (13) em passeio turístico em Curaçao, no Caribe.

Conforme informações repassadas pela família ao g1, Sávio fazia um passeio de quadriciclo com uma amiga no momento do acidente. Ele teria perdido o controle do veículo que dirigia ao passar por um buraco e colidido contra um muro.

O jovem foi socorrido e levado a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A mulher que estava com ele, que não teve a identidade divulgada, segue hospitalizada. Ela está consciente e em recuperação.

Quem era Sávio Emanuel

Natural de Mossoró, no Rio Grande do Norte, Sávio morava no Chile há cerca de oito anos, onde trabalhava como guia de turismo.

Ele viajou para o Caribe na companhia de uma amiga para comemorar o seu aniversário, em 22 de dezembro. Os dois chegaram a Curaçao na sexta-feira (12).

Familiares e amigos lamentaram o ocorrido

Ao g1, a família de Sávio informou que está responsável pelo translado do corpo para o Brasil e ressaltou que não está sendo realizada nenhuma ação ou campanha de arrecadação.

A irmã de Sávio, Isadora Silva, disse que a família recebeu a notícia através da agência que ele contratou para a viagem.

— Ficamos sabendo pela agência de viagem na qual ele comprou a viagem. Não sabemos ainda o dia exato em que o corpo vai chegar, está nos trâmites burocráticos, tem uma pessoa de apoio da agência de viagem resolvendo esses trâmites — disse Isadora.

Amigos do jovem lamentaram o acidente nas redes sociais. "Você era uma pessoa incrível. Ainda não consigo acreditar que isso aconteceu, como eu queria que fosse mentira. A vida é um sopro. Vá em paz, você era muito especial", escreveu Gabriel Trindade, nos stories do Instagram.

Luciellen Cordeiro, amiga do potiguar, também se manifestou. "Até agora sem acreditar nessa notícia triste. Você foi incrível para mim, viveu uma experiência inesquecível comigo, tornou minha viagem ainda melhor, virou meu amigo e me deu muitos conselhos. Obrigada por tudo. Do Chile para a vida".