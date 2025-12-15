Quem era a empresária que morreu em acidente com Porsche em Balneário Camboriú

Ler resumo

Nas redes sociais, Aline Cristina Dalmolin se apresentava como empresária do ramo esportivo e de lazer em Balneário Camboriú. @alinecdalmolin / Instagram / Reprodução

A empresária Aline Cristina Dalmolin, 40 anos, morreu após um acidente de trânsito, registrado na madrugada desta segunda-feira (15), em Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina.

Ela estava como passageira de uma Porsche Macan, que colidiu violentamente contra um poste na Avenida Normando Tedesco, na região da Barra Sul. O impacto destruiu parte da estrutura do veículo e provocou a queda de energia elétrica em trechos do bairro.

Equipes de resgate foram acionadas e encontraram Aline presa às ferragens, inconsciente e com ferimentos pelo corpo. Ela chegou a ser retirada do carro e levada ao hospital, mas sofreu sucessivas paradas cardiorrespiratórias e morreu a caminho do atendimento médico.

A motorista do veículo, segundo a Polícia Militar, abandonou o local logo após a colisão, sendo localizada pouco depois em uma área de mangue, próxima ao Rio Camboriú. Conforme o g1, a condutora apresentava sinais de embriaguez e foi submetida ao teste do etilômetro, que confirmou a ingestão de álcool ao nível considerado crime de trânsito.

Quem era Aline Dalmolin?

Nas redes sociais, Aline Cristina Dalmolin se apresentava como empresária do ramo esportivo e de lazer em Balneário Camboriú. Ela era proprietária da Celd Esportes, um complexo voltado a atividades físicas, eventos e práticas esportivas, com atuação de quase duas décadas na cidade.

Além da gestão do espaço, Aline também atuava como palestrante e era conhecida no meio empresarial local pelo envolvimento com projetos ligados ao esporte e ao bem-estar. Em perfis pessoais, costumava compartilhar a rotina de trabalho e eventos realizados no complexo.

A Celd Esportes divulgou uma nota oficial lamentando a morte de Aline e informou que o local permanecerá fechado por três dias, em sinal de luto.

"Aline foi uma pessoa de grande valor, cuja dedicação e espírito farão uma falta irreparável em nossa equipe e em toda a comunidade que a conheceu", afirmou a empresa em comunicado.

