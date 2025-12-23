Quem é o youtuber dos EUA que foi preso no Rio por suspeita de crime sexual

Norte-americano Floyd L. Wallace Jr. YouTube / Reprodução

Investigado no Rio de Janeiro por estupro de vulnerável e favorecimento à exploração sexual infantil, o norte-americano Floyd L. Wallace Jr. é youtuber nos Estados Unidos. Em seu país, ele tem um histórico de confrontos com a polícia, prisões e controvérsias judiciais em diversos estados.

Antes de ser preso no Brasil, ele ganhou notoriedade na internet ao gravar abordagens policiais sob a alegação de exercer direitos constitucionais, ao mesmo tempo que acumulava antecedentes por resistência à prisão, agressão a agentes e conduta desordenada.

Nascido em 17 de dezembro de 1995, Wallace Jr. foi preso na última segunda-feira (22), no bairro da Liberdade, no Centro de São Paulo, durante uma operação conjunta das polícias civis do Rio de Janeiro e de São Paulo.

Segundo as investigações, ele teria utilizado aplicativos de transporte, perfis falsos e redes sociais para aliciar e explorar sexualmente crianças e adolescentes no Rio de Janeiro.

Confrontos com a polícia

Nos Estados Unidos, Floyd Wallace Jr. administra o canal "Omaha Copwatch" no YouTube, onde se apresenta como fotógrafo e defensor da Primeira Emenda da Constituição americana.

Ele se autodenomina um "auditor constitucional", termo associado a criadores de conteúdo que gravam abordagens policiais com o objetivo de contestar a legalidade das ações dos agentes.

Na descrição do canal, Wallace afirma exercer os direitos à liberdade de expressão e à privacidade, garantidos pela Primeira e pela Quarta Emendas, e declara que o conteúdo "não é destinado a crianças".

Apesar disso, veículos de imprensa americanos relatam um extenso histórico de episódios marcados por confrontos diretos com forças de segurança.

Prisões e condenações anteriores

Relatórios enviados por autoridades dos Estados Unidos às forças de segurança brasileiras indicam que Wallace Jr. possui histórico criminal em mais de 13 estados norte-americanos, com registros por resistência à prisão, agressão a policiais e conduta desordenada. Ele é classificado como indivíduo de alta periculosidade, com recomendação de abordagem cautelosa.

Entre os episódios mais conhecidos está a prisão em Cape Coral, na Flórida, em 2022, quando foi atingido por uma arma de choque após desobedecer ordens policiais. Na ocasião, carregava um estojo preto próximo a um quartel de bombeiros, o que levou testemunhas a acionarem a polícia por temor de um possível ataque. As acusações foram posteriormente arquivadas, e Wallace alegou exercer o direito de não se identificar.

Em Norman, Oklahoma, ele foi condenado por agressão a um policial, em um processo marcado por adiamentos decorrentes de ausências em audiências e mudanças frequentes de endereço. Em 2025, após um acordo judicial, uma foto de prisão foi divulgada pelas autoridades locais. Há ainda registros de prisão por roubo em Omaha, Nebraska, em 2016, além de outros episódios documentados por sites especializados no monitoramento de "copwatchers" nos EUA.

Turista sexual

Segundo a polícia, Wallace publicava mensagens nas quais afirmava viajar para países da América Latina com o objetivo declarado de manter relações sexuais, explorando desigualdades econômicas e sociais, e se autodeclarava "turista sexual" e "passport bro" — termo usado para descrever homens com esse tipo de atitude.

Ainda conforme as autoridades, o suspeito rejeitava vínculos afetivos e demonstrava consciência dos riscos legais ao dizer que evitava produzir determinados conteúdos para não ser preso.

Investigação no Brasil

A apuração começou a partir de uma denúncia feita por um motorista de aplicativo no dia 8 de dezembro de 2025.

Ele relatou que uma corrida havia sido solicitada por um usuário identificado como "Terry William" e que, ao chegar ao ponto de embarque, no bairro do Jacaré, na Zona Norte do Rio, encontrou duas meninas menores de idade, que não souberam informar quem era o homem, nem qual seria o destino da viagem.

As menores relataram apenas que seriam levadas para encontrar um homem mais velho, estrangeiro e que não falava português. Diante da situação, o motorista registrou a ocorrência como caso de risco, o que levou a empresa de transporte a abrir uma apuração interna e identificar que o mesmo usuário havia criado e utilizado várias contas, com nomes fictícios ou de terceiros.

A análise apontou um padrão de corridas solicitadas para crianças e adolescentes, sobretudo meninas, em diferentes regiões do Rio de Janeiro.

Em outro caso, registrado em 18 de dezembro de 2025, uma solicitação feita pelo mesmo perfil levou quatro adolescentes, todas menores de 18 anos, do bairro do Rocha até Santo Cristo, na região central da cidade. O cruzamento de dados, com o apoio da Homeland Security Investigations (HSI), dos Estados Unidos, permitiu identificar que o usuário "Terry William" era, na verdade, Floyd L. Wallace Jr.

Prisão e crimes investigados

No dia 20 de dezembro, investigadores constataram que Wallace havia deixado o Rio de Janeiro e seguido para São Paulo. Diante da suspeita de fuga do país, a Polícia Civil do RJ solicitou à Justiça a prisão temporária, além de medidas como busca e apreensão, quebra de sigilo de dados e retenção do passaporte, todas autorizadas.

A prisão foi realizada na Rua Conselheiro Furtado, no bairro da Liberdade, em uma operação conjunta das polícias civis de São Paulo e do Rio de Janeiro. Segundo a corporação, Wallace resistiu à abordagem e precisou ser contido.

Durante a ação, foram apreendidos dispositivos eletrônicos e outros materiais, incluindo pen drives, cartões de memória, notebook, celulares, chips telefônicos, bichos de pelúcia, uma touca ninja e um relógio com câmera oculta.

Wallace Jr. é investigado pelos crimes de estupro de vulnerável e favorecimento à exploração sexual infantil, cujas penas, somadas, podem chegar a 34 anos de prisão.