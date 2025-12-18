Programa Reconstrói RS destina R$ 83 milhões a projetos de 31 municípios afetados pela enchente

Um ano e meio depois de começar a receber propostas de obras em infraestrutura, o programa Reconstrói RS apresentou o balanço das ações realizadas com o recurso milionário obtido com doações. Ao longo desse período, 57 projetos foram atendidos, beneficiando 31 municípios gaúchos atingidos pela enchente de maio de 2024 (veja detalhes abaixo).

Com o apoio de associações comerciais filiadas à Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul), o programa recebeu e definiu projetos prioritários para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Ao todo, foram utilizados R$ 83.146.251,60 em valores doados pela iniciativa privada.

A prestação de contas do Reconstrói RS aconteceu na tarde desta quinta-feira (18), no Instituto Ling, idealizador do programa. A Federasul e o Instituto Cultural Floresta atuaram como parceiros de gestão do projeto.

Além dos presidentes das três organizações, estiveram presentes no evento, realizado em Porto Alegre, o secretário de Desenvolvimento Econômico do RS, Ernani Polo, líderes dos projetos apoiados, doadores e demais envolvidos na causa.

— Nós sabíamos que o socorro emergencial iria acontecer e estava acontecendo. O Brasil tem essa característica de solidariedade. A preocupação era aquilo que o Estado não ia atender, Brasília não iria atender, e que estava estrangulando a vida, a atividade comercial das comunidades atingidas pelas cheias — disse William Ling, presidente do Instituto Ling.

Ele relembrou da ação da comunidade de Nova Roma do Sul que, com apoio local, reconstruiu a ponte que foi levada pela enchente que atingiu o município em setembro de 2023. Ling observou que o programa surgiu com essa inspiração e com o propósito de estimular iniciativas locais, para que os próprios moradores encontrem a solução dos problemas.

O pontapé inicial foi feito pela doação da família Ling de R$ 50 milhões para apoiar parcialmente diversos projetos. Duas semanas depois, o Reconstrói RS ultrapassou a marca de R$ 30 milhões recebidos em doações espontâneas.

Efeito catalisador

A proposta era de que o valor servisse como efeito catalisador para que as comunidades tivessem a própria iniciativa, como foi o caso de Nova Roma do Sul em 2023.

Os organizadores lembraram que o Vale do Taquari, uma das regiões mais atingidas, também revelou a forte presença do espírito comunitário.

— Foi uma união de várias forças que viabilizou a obra da ponte baixa entre Travesseiro e Marques de Souza. Nós tivemos uma associação das duas comunidades com o intuito de ajudar na reconstrução dos acessos, principalmente dessa ponte que caiu sobre o rio Forqueta — falou Eduardo Kunz, um dos líderes do projeto Travessia da Amizade.

Com a iniciativa de Edna Kremer Stefani, moradora de Marques de Souza, as comunidades se uniram, orçaram o valor da ponte e angariaram 49% do recurso necessário. A outra metade foi custeada pelo Reconstrói RS, que permitiu que a cidade de Travesseiro voltasse a ter acesso ao município vizinho.

Projeto reconstruiu ponte no Vale do Taquari. Associação Amigos de Marques de Souza e Travesseiro / Divulgação

Projetos atendidos

Os recursos foram destinados tanto para reconstrução quanto para obras de contenção.

Ao todo, foram atendidos projetos de:

23 obras em pontes

duas em infraestrutura de prédios

três de pavimentação

14 de contenção

13 de drenagem

apoio em infraestrutura de saúde

crédito a micro e pequenos empreendedores de diversas cidades gaúchas

Além disso, ao longo dos meses, outros projetos foram surgindo, como remanejar todo um bairro para outro local, construção de escola infantil e apoio aos microempresários.

Continuidade

O apoio financeiro aos micro e pequenos empresários foi feito no projeto da Estímulo RS, da Federasul, que surgiu ainda na pandemia de Covid-19 e foi remodelado para os municípios atingidos pela enchente. Para esse projeto, o Reconstrói RS destinou R$ 20 milhões.

— Esse projeto surgiu facilitando o empréstimo e o acesso subsidiado com juro médio em torno de 1,19%, muito abaixo praticamente da taxa Selic. E o estímulo ele não se encerra após o pagamento. A cada pagamento, ele volta para poder subsidiar outras empresas formando, justamente um ciclo que vai se renovando conforme o pagamento vai entrando — Douglas Winter, vice-presidente da Federasul.