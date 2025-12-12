Geral

67ª edição
Notícia

Prêmio ARI/Banrisul de Jornalismo 2025 anuncia vencedores; veja a lista

Cerimônia realizada nesta sexta-feira, em auditório da Farsul, entregou 19 distinções ao Grupo RBS; troféu Antônio Gonzalez homenageou o centenário de nascimento de Maurício Sirotsky Sobrinho

Beatriz Coan

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS