Prêmio ARI/Banrisul de Jornalismo 2025 anuncia vencedores; veja a lista

Solenidade deste ano também celebrou o aniversário de 90 anos da ARI. Mariana Czamanski / ARI

Os vencedores do 67º Prêmio ARI/Banrisul de Jornalismo, oferecido pela Associação Riograndense de Imprensa (ARI), foram conhecidos na manhã desta sexta-feira (12). A solenidade de entrega das distinções ocorreu no auditório da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul), em Porto Alegre.

O Grupo RBS recebeu 19 premiações por trabalhos veiculados em suas plataformas. Um deles ficou em primeiro lugar, na categoria Documentário em Áudio: Coronéis do Futebol — A nova Face do Sistema, exibido na Rádio Gaúcha.

Além dos 19 trabalhos premiados veiculados pela RBS, o Prêmio Antônio Gonzalez de Contribuição Especial à Comunicação Social foi concedido pela ARI a Maurício Sirotsky Sobrinho, lembrando os cem anos de nascimento do fundador do Grupo RBS, celebrados em 2025. A homenagem foi recebida pela diretora-executiva de Jornalismo e Esporte da RBS, Marta Gleich.

O centenário também foi lembrado no reconhecimento para a melhor matéria do conjunto universitário. O Grupo RBS ofereceu à vencedora, a estudante da UFRGS Cecília Filappi, um tablet e a biografia O Som de uma Vida, que retrata o legado de Maurício Sirotsky Sobrinho e sua crença no poder transformador da educação.

A solenidade também celebrou o aniversário de 90 anos da ARI. Na abertura do evento, a cantora e também jornalista Silvia Trovo se apresentou para a plateia.

Devido ao ano comemorativo, a ARI também entregou o Troféu Antônio Gonzalez para outras oito pessoas e entidades homenageadas que contribuíram com a comunicação social gaúcha.

Troféu Antônio Gonzalez

Maurício Sirotsky Sobrinho — pelo centenário e contribuição para o jornalismo gaúcho

pelo centenário e contribuição para o jornalismo gaúcho Casa Museu Erico Verissimo — pelos 120 anos de nascimento do escritor gaúcho e 50 anos da sua morte

— pelos 120 anos de nascimento do escritor gaúcho e 50 anos da sua morte Jornal O Nacional — de Passo Fundo pelos 100 anos de história

— de Passo Fundo pelos 100 anos de história Desembargador Antonio Vinicius Amaro da Silveira — presidente do Conselho de Comunicação Social do Tribunal de Justiça do RS

— presidente do Conselho de Comunicação Social do Tribunal de Justiça do RS Jair Krischke — fundador do Movimento de Justiça e Direitos Humanos

— fundador do Movimento de Justiça e Direitos Humanos José Fuscaldo — diretor-presidente da Agência Moove

— diretor-presidente da Agência Moove Tânia Carvalho — jornalista e primeira apresentadora do Jornal do Almoço

— jornalista e primeira apresentadora do Jornal do Almoço Patrícia Cerutti — presidente da Associação dos Diários do Interior

— presidente da Associação dos Diários do Interior Banrisul — pela parceria de anos com a associação e, em especial, com o prêmio

Troféu Reportagem Especial — Fiergs: RS Mais Forte

O Fim do Futuro — Geórgia Santos e Filipe Speck (Vós)

Categorias de jornalismo profissional

Charge

Grande Sacada — Gabriel Renner (Grupo Editorial Sinos) Ponto de Vista — Iotti (Fumetta.com) Netanyahu — Elias Ramires (Jornal Grifo) Enchente — Santiago (Revista Digital Grifo) A Última Ceia — Iotti (Fumetta.com)

Crônica

A noite em que cheguei sangrando no hospital — Marcela Donini (Matinal) Bons mestres não morrem — Juliana Bublitz (Zero Hora e GZH) O ano do mate — Marcela Donini (Matinal) Coisas do Coração — Pedro Garcia (Diário Gaúcho) Só sei viver em esquinas — Vitor Necchi (Revista Parêntese/Matinal)

Design Editorial

Novo projeto gráfico do Caderno GeraçãoE — Gustavo Van Ondheusden (Jornal do Comércio) Caderno Especial 130 Anos do Correio do Povo — Pedro Dreher e Leandro Maciel (Correio do Povo) Mapa Econômico do Rio Grande do Sul — Gustavo Van Ondheusden (Jornal do Comércio) Novo Projeto Gráfico do Correio do Povo — Pedro Dreher (Correio do Povo) Ilhota: símbolo da cultura negra de Porto Alegre e berço de figuras ilustres da dupla Gre-Nal — Carlos Garcia (Zero Hora e GZH)

Documentário em Áudio

Coronéis do Futebol — A nova face do sistema — Rodrigo Oliveira, Eduardo Gabardo e Rafael Lindemann (Rádio Gaúcha) Quilombo — corredor do samba de Porto Alegre: ontem, hoje e sempre — Alan Barcellos, Matheus Freitas da Rosa e Alexandre Leboutte da Fonseca (Rádio FM Cultura — 107,7) Desabrigados: A vida e a esperança da população atingida pelas enchentes nos centros humanitários — Fabrine Fiss Bartz (Grupo Bandeirantes) Cinco anos da covid no RS — André Malinoski (Rádio Gaúcha) Bioma Pampa: das raízes familiares à luta pela preservação — Leno Falk (Agência Radioweb)

Documentário em Vídeo

Imprescindível Jair Krischke — Milton Cougo, Marco Villalobos, Timóteo Santos Lopes e Daniele Alves (Chuva Filmes) Huni Kuï — Povo Verdadeiro — Renato Dornelles, Tatiana Sager e Gabriel Sager Rodrigues (Panda Filmes/Falange Produções) RBS.Doc — 1 ano da enchente — Isabel Ferrari, Ariane Xavier Borba Jorej Nobre, Anderson Vargas, Mauricio Gasparetto e Caroline Berbick (RBS TV) A Reconstrução — Mariana Ferrari, Mariana Soares, Larissa Melo, Pedro Veloso, Romeu Piccoli, Guilherme Mendes, Jairo Bastos, Leopoldo Moraes, Gilson Fredy, Mario Falcon, Alexandre França Telles, Mário Lima, Jorlildo Silvestre, Siloilson dos Reis, Daniel Ferreira, Guilherme Caetano, Vinicius Moreno, Rafael Ramos, Francisco Gomes, Raul Pessoa, Adriano Sorrentino, Alexandre Gameiro, Patrícia Rodrigues, Thiago Contreira, Rosana Teixeira e Antonio Guerreiro (RecordPlus/Record) Darcy Fagundes: meu famoso pai desconhecido — Luciane Fagundes (Produtora Século 21)

Fotojornalismo

Terceiro lugar ficou com o repórter fotográfico Mateus Bruxel por imagem de Elizangela Cavalheiro Malaguez, que perdeu a filha para a violência doméstica. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Superação do Trauma com Rodas que Transformam — Ricardo Giusti (Correio do Povo) Silêncio — Itamar Aguiar (JÁ On Line) A dor da mãe que perdeu a filha para o feminicídio — Mateus Bruxel (Zero Hora) Cozinha Solidária exige passagem — Jorge Leão (Brasil de Fato) O gato preto — Duda Fortes (Zero Hora)

Quinto lugar ficou com imagem da repórter fotográfica Duda Fortes para reportagem sobre tiroteio em bar na zona norte de Porto Alegre. Duda Fortes / Agencia RBS

Reportagem Cultural

Das páginas policiais para as imagens do cinema — Daniel Rodrigues (Jornal do Comércio) Cruz Alta e Erico, entre o real e o imaginado — Ana Stobbe (Jornal do Comércio) Conheça a história de Nega Lu, ícone negro e LGBT+ que faz parte da memória coletiva de Porto Alegre — Camila Bengo (GZH) Cultura de Bandeja — Marcello Campos (Jornal do Comércio) Os 80 anos de Elis Regina — Juarez Fonseca (Jornal do Comércio)

Reportagem Econômica

Mapa Econômico RS — Eduardo Torres, Ana Stobbe e Guilherme Kolling (Jornal do Comércio) Trump quer transformar os EUA na maior "superpotência" do bitcoin — Marcus Meneghetti (Jornal do Comércio) Passo Fundo tem ampla expansão imobiliária — Ana Stobbe (Jornal do Comércio) Maior parte das empresas superou a enchente, mas quadro ainda traz desafios — Karina Schuh Reif (Correio do Povo) De peixe a café: bancas do Mercado Público se tornam indústrias e expandem negócios — Guilherme Gonçalves (Zero Hora)

Reportagem em Áudio

O Fim do Futuro — Geórgia Santos e Filipe Speck (Vós) Série Especial: Tragédia da Boate Kiss: memória, silêncio e impunidade — Eduardo Covalesky (Grupo Radioweb) Pequenos invisíveis: a cada 24 horas, sete crianças ou jovens sofreram maus-tratos no RS — Kathlyn Moreira e Vicente Nolasco (Rádio Gaúcha) Um maio depois: Histórias da enchente — Fabrine Fiss Bartz, Maria Paula Neiman e Maria Eduarda Romagna (Grupo Bandeirantes) Desatenção e hiperatividade: como é a vida de pessoas com TDAH? – Renê Almeida (Agência Radioweb)

Reportagem em Texto

Crianças órfãs de feminicídio: traumas, perdas e a luta por direitos – Fabiana Reinholz (Brasil de Fato RS) Evasão escolar pós-enchente — Isabella Sander (Zero Hora) Violência contra crianças e adolescentes cresce no RS e atinge níveis alarmantes, mostra levantamento — Fabiana Reinholz (Brasil de Fato RS) Crimes que marcaram o Rio Grande do Sul — Deivison Ávila, Gabriel Margonar e Fabrine Bartz (Jornal do Comércio) Violência no ambiente escolar: as lições para evitar o pior — Ermilo Drews (Grupo Sinos)

Reportagem em Vídeo

Reportagem Esportiva

Por que as entrevistas sumiram do futebol? — Victória Rodrigues e João Paulo Jobim Fontoura (Correio do Povo) Como a internet mudou o cenário do futebol — Carlos Correa (Correio do Povo) Série especial Esporte Atrás das Grades — André R. Herzer (Zero Hora) Nossa Voz 2024 — Mariana Dionísio, Manuela Ramos, Cláudio Lacerda, Rafael Soares, Jardel Lacerda, Andressa Mendes, Mylena Acosta, Rafaela Tavares, Rafael Lenz, Rossano Alves, Emerson Garcia, Jeferson Kickhofel, Renan Santos, Bruno Marsilli e João Praetzel (RBS TV, ge.globo/rs, GZH, Zero Hora e Diário Gaúcho) Acabou a Grandeza?!? — Fabrício Falkowski (Correio do Povo)

Reportagem Nacional

Cortina de Vapor — Pedro Nakamura (O Joio e o Trigo) Tubarão ameaçado no prato — Karla Mendes, Philip Jacobson, Kuang Keng Kuek Ser e Fernanda Wenzel (Mongabay Brasil) As marcas do racismo na escola — Iara Balduino, Paulo Leite, Rogerio Verçoza, André Pacheco, Sigmar Gonçalves, Carolina Oliveira, Patrícia Araújo, André Eustáquio, Márcio Stuckert, Alex Sakata, Caroline Ramos, Wagner Maia, Alexandre Souza, Dailton Matos, Edivan Viana, Rafael Calado e Thiago Pinto (TV Brasil) A tecnologia usada como instrumento para fortalecer a cultura de um povo Indígena do Alto Xingu em Mato Grosso — Eunice Ramos (TV Globo/TVCA) Perseguição institucional e distúrbios mentais: efeitos dos crimes sexuais nas forças policiais do país — Herculano Barreto Filho (UOL)

Categoria Jornalismo Universitário

Troféu ARI/Banrisul de Jornalismo Universitário

Capital da Improvisação — Cecília Filappi (UFRGS)

Fotojornalismo

Capital da Improvisação — Cecília Filappi (UFRGS) Disposição para recomeçar — Diogo Beltrão Duarte, Felipe Kramer Damian, Gabriel Vieira da Silva e Lorenzo Vieira de Castro (UFRGS)

Projeto Especial em Jornalismo

5198: profissão prostituta — Vittória Becker, Thayna Weissbach, Pedro Stahnke, Isadora Prigol e Gustavo Marchant (PUCRS) Wacki Jacko: Uma análise da representação do cantor Michael Jackson nas matérias do jornal tabloide The Sun — Renata Rosa (UFRGS) Bi-chas, trans e sapatões de Porto Alegre — Vittória Becker, Thayna Weissbach e Alana Borges (PUCRS) O Papel do Jornalista no Resgate de Histórias Silenciadas: Uma análise da apuração de Christa Berger para a biografia de Jurema Finamour — Ana Julia Zanotto (UFRGS) Show de Copa em Zero Hora: uma análise da cobertura do periódico da Copa do Mundo de 1970 — João Pedro Bernardes (UFRGS)

Reportagem em Áudio

Podcast Causa Mortis: Misoginia — Maria Luiza Rocha, Amanda Steimetz Thiesen e Manuela Saudade Cassano (PUCRS) O Preço da Sorte — Felipe Kramer Damian, Lorenzo Vieira de Castro, Isabela Daudt e Diogo Beltrão Duarte (UFRGS) Comércio da Salvação — Gabriel Magagnin Fernandes, Tainan Nunes, Roberta Kunt, Gabriela Dalmas, Sofia Utz, Theo Castro e Jean Carlos (PUCRS) Encurraladas — Histórias de mulheres jornalistas sobre violência de gênero — Laura Cunha (UniRitter) Raízes que Resistem: Comunidades Quilombolas em Porto Alegre —Amanda Schultz, Cecília Madruga Filappi, Giovanna Depentor Appezzato, Nycolas Rafael Funk, Izadora Hypólito Alves e Ignácio Pereira Cordeiro (UFRGS)

Reportagem em Texto

Denúncia contra projeto do Zaffari expõe falhas no licenciamento ambiental em Porto Alegre — Dener Pedro, Bárbara Cezimbra de Andrade e Juliano Lannes de Oliveira (Unisinos) Gerontologia ambiental traz alternativas para o envelhecimento seguro em meio às mudanças climáticas — Francisco Avelino Conte (UFRGS) O que afasta os jovens do ensino superior? — Rafaela Bobsin e Júlia Cristofoli Campos (UFRGS) Tragédia sem rosto: quem eram as vítimas da Pousada Garoa? — Pedro Pereira, Fernanda da Veiga Hentges, Alana Borges Rosa, professor Fábio Canatta e professor Andrei Rossetto (PUCRS) Sobre viver no limbo — Thomas Gregório e Isabela Jardim (UFRGS)

Reportagem em Vídeo