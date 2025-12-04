Geral

Mídia
Notícia

Prêmio ANJ de Liberdade de Imprensa 2025 homenageia Instituto Palavra Aberta

Entidade que atua na defesa da liberdade de expressão e da educação midiática recebeu premiação durante cerimônia em São Paulo. Jornais centenários também foram homenageados

Zero Hora

