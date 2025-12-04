Prêmio ANJ de Liberdade de Imprensa 2025 homenageia Instituto Palavra Aberta

Patricia Blanco recebeu homenagem da ANJ das mão de Francisco Mesquita e Marcelo Rech. Rogerio Lorenzoni / Studio3x

A Associação Nacional de Jornais (ANJ) realizou, nesta quinta-feira (4), a cerimônia do Prêmio ANJ de Liberdade de Imprensa 2025. O ato aconteceu no auditório da ESPM-Tech, em São Paulo.

O Instituto Palavra Aberta foi um dos homenageados na cerimônia. A ANJ reconheceu a entidade por seu trabalho na defesa da integridade da informação, da liberdade de expressão e da educação midiática. Em 2025, as ações do Instituto Palavra Aberta impactaram mais de 3 milhões de estudantes.

— Nesses 15 anos, o Palavra Aberta cresceu, se fortaleceu e se tornou nacional, com presença em todos os estados, especialmente por meio do EducaMídia — disse a presidente da entidade, Patricia Blanco.

Patricia Blanco recebeu a premiação do presidente-executivo da ANJ, Marcelo Rech, e do presidente do Conselho de Liberdade de Imprensa da ANJ, Francisco Mesquita.

— O prêmio reconhece a trajetória do instituto como referência nacional na proteção do jornalismo, na promoção da cidadania informacional e no incentivo a práticas voltadas a uma sociedade mais justa e plural — disse Rech.

— Celebramos hoje o trabalho do Instituto Palavra Aberta, uma iniciativa coletiva e inovadora que, há 15 anos, parece ter antecipado com precisão o mundo em que vivemos: um ambiente cada vez mais digital, no qual o grande desafio gira em torno de um conceito que está longe de ser modismo ou mero jogo de palavras: a integridade da informação — falou Mesquita, também publisher do Grupo Estado.

Jornais centenários

Jornais centenáros receberam homenagens em evento realizado em São Paulo. Rogerio Lorenzoni / Studio3x

Neste ano, a ANJ também homenageou jornais centenários do Brasil, destacando o compromisso com a verdade, a memória nacional e a fiscalização e o escrutínio do poder em benefício dos brasileiros ao longo das gerações.

— Os jornais centenários são guardiões da história do país — disse Marcelo Rech, presidente-executivo da ANJ.

As publicações homenageadas foram: