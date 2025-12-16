Prefeitura de Encantado pede à agência reguladora que multe a Corsan Aegea por falhas no abastecimento

A prefeitura de Encantado, no Vale do Taquari, protocolou na segunda-feira (15) um pedido para que a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs) multe a Corsan Aegea, responsável pelo abastecimento de água do município. Na solicitação, é estipulado valor de R$ 1 milhão em razão de falhas no fornecimento, apontadas como recorrentes.

Segundo a Agergs, o expediente está sendo encaminhado à Diretoria de Saneamento e Irrigação para análise. O município ainda apresentou um requerimento para que a Corsan Aegea apresente, nos próximos dias, um plano emergencial para o período do verão, com previsão de multa diária de R$ 50 mil caso não haja retorno.

— Não temos mais condições de ter tantas reclamações no município de 23 mil habitantes, reclamações diárias da nossa comunidade sobre falta de abastecimento de água, demora no restabelecimento, muitas situações que são constrangedoras para o nosso município. Todas as vezes, tratamos com muito respeito, com muita cordialidade as situações trazidas pela Corsan, mas chegamos a um ponto que não temos mais condições de tratar dessa forma — afirma o prefeito Jonas Calvi.

Leia Mais Sobe para 54 o número de municípios gaúchos com estragos após temporal

A aplicação da sanção, entretanto, depende da fiscalização e decisão da Agergs. Os valores consideram a abrangência dos anos e não seriam destinados à prefeitura, apenas servem para pressionar a empresa a cumprir o contrato.

— O município de Encantado tem duas situações muito atípicas: a metade do município é abastecida pelos postos artesianos e a outra metade pela água que é captada e tratada do Rio Taquari. A empresa já tinha conhecimento de como estavam as nossas tubulações. Então, isso não justifica mais a gente ter que aguentar tantas situações constrangedoras — complementa Calvi.

Dois bairros registraram falta de água nesta segunda. Em nota, a Corsan Aegea informou que ainda não foi notificada oficialmente sobre pedido de aplicação de multa e alegou que está cumprindo integralmente o que foi acordado com a prefeitura, executando um plano para a melhoria do sistema de abastecimento de água.

Sobre o desabastecimento registrado na segunda, a companhia afirmou que foi provocado pela falta de energia elétrica na estação de tratamento de água. A situação foi normalizada após o restabelecimento da luz.

Já nos dias 6 e 7, teria havido outro problema pontual em decorrência da falha de um equipamento no sistema de captação, que foi substituído, segundo a companhia. Em Encantado, a empresa está com investimento previsto de R$ 2 milhões até início do ano que vem, direcionados para a segurança hídrica do município.

Nota da Corsan Aegea

"A Corsan informa que não foi notificada oficialmente nem pela Prefeitura de Encantado nem pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs) sobre eventual pedido de aplicação de multa. A Companhia permanece à disposição para prestar todos os esclarecimentos aos órgãos competentes sempre que for demandada e vem cumprindo integralmente o que foi acordado com a administração municipal, a partir de um plano técnico apresentado e que está em execução para a melhoria do sistema de abastecimento de água.

Os episódios de desabastecimento registrados no município foram pontuais e tiveram causas operacionais identificadas e solucionadas. No fim de semana dos dias 6 e 7 de dezembro, houve uma falha em equipamento do sistema de captação, que foi prontamente substituído. Já nesta segunda-feira, 15, a falta de energia elétrica afetou temporariamente o funcionamento da Estação de Tratamento de Água e de poços que abastecem alguns bairros, situação normalizada após o restabelecimento da energia e a recuperação dos níveis dos reservatórios.