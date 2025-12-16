Geral

Vale do Taquari
Notícia

Prefeitura de Encantado pede à agência reguladora que multe a Corsan Aegea por falhas no abastecimento

Sanção depende da análise da Agergs, que ainda avalia o requerimento. Empresa afirma que cumpre o plano de melhoria estabelecido com a administração municipal

Gabriela Plentz

