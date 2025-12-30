Geral

Prefeitura de Canoas prevê normalizar coleta de lixo nesta terça-feira; problemas continuam em Cachoeirinha

Executivo alega ausência de funcionários da empresa terceirizada encarregada pelo serviço. Em Cachoeirinha, a prefeitura afirma que transtornos estão relacionados a problemas no aterro localizado em São Leopoldo. A CRVR, empresa responsável pelo aterro nega

Guilherme Milman

