Prefeitura de Canoas prevê normalizar coleta de lixo nesta terça-feira; problemas continuam em Cachoeirinha

Lixo acumulado no bairro Mato Grande, em Canoas. Eron Vanderlei da Rosa / Arquivo Pessoal

Após enfrentar problemas na coleta de lixo nos últimos dias, a prefeitura de Canoas, na Região Metropolitana, informou que prevê normalizar o serviço ainda nesta terça-feira (30). Segundo o Executivo, um mutirão de limpeza vem sendo realizado para compensar a deficiência registrada no município.

Nos últimos dias, moradores de diferentes bairros da cidade relataram acúmulo de lixo. Foram registradas reclamações nos bairro Estância Velha e Mato Grande.

De acordo com a prefeitura, a situação ocorre por conta da falta de funcionários da empresa terceirizada responsável pela coleta. Nesta terça-feira (30) ainda havia sacos acumulados na Rua República, onde mora o motorista de ônibus Eron Vanderlei da Rosa.

— Estamos sem a coleta do lixo há alguns dia, não sabemos o que houve. Aí o acúmulo de lixo está causando transtornos, mau cheiro e sujeira, ainda mais com todo esse calor — afirma.

Problemas seguem em Cachoeirinha

Canoas não é o único município da Região Metropolitana a enfrentar dificuldades na coleta de lixo. Em Cachoeirinha, moradores relatam acúmulo de resíduos nas ruas há mais de duas semanas. A prefeitura da cidade afirma que os transtornos estão relacionados a problemas no aterro sanitário localizado em São Leopoldo. A CRVR, empresa responsável pelo aterro publicou uma nova nota negando o problema.

Ainda conforme o Executivo de Cachoeirinha, a empresa atualmente responsável pela coleta está com o contrato em fase de encerramento, previsto para este mês. Uma nova prestadora deve assumir o serviço a partir de janeiro.

O que diz a prefeitura de Canoas

A Prefeitura de Canoas, por meio da Secretaria Municipal e Serviços e Zeladoria Urbana, informa que será realizado ainda nesta segunda-feira (29) um mutirão de coleta, com incremento de equipes, na região do bairro Estância Velha. Até a terça-feira (30) a situação deverá estar normalizada.

A administração municipal ressalta que, nesta época do ano, a geração de lixo na cidade cresce em cerca de 25%, e a Secretaria Municipal e Serviços e Zeladoria Urbana também detectou o aumento nas faltas de profissionais da coleta de resíduos nas datas próximas ao Natal.

A Prefeitura informa ainda que vem trabalhando para automatizar a coleta de lixo em Canoas e já implantou 450 contêineres na zona central da cidade. Com a coleta automatizada, o contêiner é coletado e esvaziado diretamente no caminhão de lixo, de forma mais ágil e econômica que a coleta manual. A administração municipal seguirá ampliando a oferta da coleta automatizada para outros pontos da cidade.

O que diz a prefeitura de Cachoeirinha

A Prefeitura de Cachoeirinha esclarece à população que, nas primeiras semanas do mês de dezembro, o aterro sanitário de São Leopoldo, que atende a maioria dos municípios da Região Metropolitana, passou a registrar filas de caminhões coletores em razão de ajustes internos relacionados ao remanejamento de áreas de descarte.

Essa situação gerou impactos diretos no serviço de coleta em Cachoeirinha e em outras cidades da região. Em média, cada caminhão passou a perder cerca de quatro horas entre deslocamento, tempo de espera no aterro e retorno às rotas, comprometendo o cumprimento integral da programação diária. Em alguns dias, os veículos chegaram a permanecer por aproximadamente quatro horas sem realizar coleta efetiva.

O cenário foi agravado em um dos finais de semana, quando quatro dos cinco caminhões coletores apresentaram problemas mecânicos de forma simultânea, ampliando os atrasos. Diante desse quadro, a Prefeitura notificou formalmente a empresa responsável pela coleta, solicitando esclarecimentos e providências. Posteriormente, o aterro voltou a apresentar filas, gerando um efeito dominó que continuou impactando o andamento do serviço.

No feriado de Natal, o aterro sanitário não operou, o que resultou novamente na formação de filas na sexta-feira (26), envolvendo caminhões de diversos municípios e ocasionando novos prejuízos à coleta. Mesmo diante dessas dificuldades, o serviço segue sendo realizado conforme o cronograma de trabalho, ainda que com acúmulo de resíduos. Conforme já informado anteriormente, a normalização completa do serviço está condicionada à inexistência de novos obstáculos operacionais.

A Prefeitura de Cachoeirinha reforça que a nova licitação do serviço de coleta de lixo já está homologada e prevê a ampliação da frota para oito veículos, sendo dois do tipo truck, com maior capacidade de carga. O edital também estabelece que os caminhões e equipamentos compactadores deverão ter fabricação mínima a partir de 2024, modelo 2025, medida que busca reduzir falhas recorrentes e assegurar maior confiabilidade na manutenção e na prestação do serviço.

A nova empresa encontra-se dentro do prazo legal para assumir a operação e, a princípio, deverá ter condições de iniciar as rotas de coleta já nas primeiras semanas de janeiro.

O que diz a responsável pelo aterro

A CRVR reitera que não procede a alegação da Prefeitura de Cachoeirinha de espera de quatro horas para a descarga de resíduos na Unidade de São Leopoldo.

Atualmente, os 51 municípios atendidos pela Unidade seguem com a coleta e a disposição final de resíduos em plena regularidade. De acordo com o nosso relatório de recebimento desta segunda-feira, o tempo médio registrado entre a pesagem e a saída dos veículos foi de 52 minutos, o que atende a média de uma hora.

A CRVR esclarece ainda que o processo de disposição final de resíduos não é o fator responsável pelas dificuldades na coleta municipal do município de Cachoeirinha.

Tais situações podem estar relacionadas ao tamanho da frota disponível ou às condições dos veículos utilizados pela administração municipal, considerando que, em menos de uma semana, três caminhões coletores apresentaram problemas mecânicos e permaneceram na Unidade.

Ao todo, a CRVR atende 318 municípios no Rio Grande do Sul e somente Cachoeirinha está com problemas.

No caso específico de Cachoeirinha, somente na semana passada, por três dias, não foi utilizada a totalidade da frota de coleta prevista em contrato, que é de sete veículos. Esse fator, somado ao aumento natural da geração de resíduos neste período do ano e aos feriados de final de ano, quando não há coleta, pode explicar o acúmulo de resíduos observado no município.

A CRVR informa, por fim, que disponibiliza, sempre que solicitado, os relatórios detalhados de tempo de descarga dos veículos de todos os municípios atendidos. Ressalta-se que esse relatório não foi solicitado pela Prefeitura de Cachoeirinha, e que as informações divulgadas não encontram respaldo nos dados reais de operação da UVS São Leopoldo.