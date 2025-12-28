Geral

Região Central 
Notícia

Prédio do Colégio Marista em Santa Maria volta a ter foco de incêndio neste domingo 

Bombeiros já combateram as chamas. Local foi destruído pelo fogo de grande proporção na noite da última sexta-feira (26)

Beatriz Coan

