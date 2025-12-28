Prédio do Colégio Marista em Santa Maria volta a ter foco de incêndio neste domingo 

O prédio São José do Colégio Marista de Santa Maria voltou a ser foco de atenção dos Bombeiros neste domingo (28). Dois dias após um incêndio de grande proporção atingir a estrutura, fumaça começou a sair do local e chamou a atenção dos moradores vizinhos.

Por volta das 14h20min, uma guarnição se deslocou para o colégio no centro da cidade. Segundo a corporação, os bombeiros encontraram classes de compensado em que as chamas voltaram e causaram a fumaça no local.

Prédio São José do Colégio Marista de Santa Maria, um dia após incêndio de grande porte. Guilherme Brum / Prefeitura de Santa Maria / Divulgação

O material estava bem abaixo dos escombros deixados pelo incêndio de sexta-feira (26). Depois de localizarem a origem do princípio de fogo, a equipe fez o rescaldo e extinguiu o pequeno foco. Antes das 16h30min a ocorrência já tinha sido finalizada.

Relembre o caso

Na noite de sexta-feira, um incêndio atingiu o prédio do Colégio Marista Santa Maria. A escola fica na Rua Floriano Peixoto, no centro do município da região central do Rio Grande do Sul.

Fogo atingiu os andares mais altos do edifício. Guilherme Brum / Prefeitura de Santa Maria / Divulgação

O Corpo de Bombeiros recebeu o chamado às 19h36min e atuou no combate às chamas até próximo da meia-noite, passando, então, a atuar no rescaldo. A vice-diretora da instituição, Juliana Golf, informou à Rádio Gaúcha que não havia ninguém no prédio no momento do incêndio.

Combate às chamas

Durante a madrugada de sábado (27) os agentes da corporação seguiam no trabalho de rescaldo, fase em que as equipes buscam pequenos focos de incêndio.

Em entrevista à Rádio Gaúcha, major Mateus Scremin, subcomandante do 4º Batalhão de Bombeiros Militares detalhou que os profissionais atuaram na área interna e externa do prédio atingido utilizando um drone termal.

Com o equipamento eles conseguiam visualizar onde era necessário intensificar o combate. A medida é utilizada para conter o fogo e, principalmente, evitar que ele se alastre para edificações vizinhas.

Segundo a autoridade, o prédio possuía teto e assoalho em madeira, o que aumentou a dificuldade do trabalho.

— Por ser uma edificação antiga, o risco de colapso é iminente — disse à Rádio Gaúcha.

Secretário-adjunto de Segurança de Santa Maria, Sandro Nunes confirmou que o município recebeu apoio de equipes de bombeiros de Júlio de Castilhos, São Sepé, São Pedro, Caçapava e Cachoeira do Sul.

— O apoio foi necessário justamente porque rapidamente se extinguiu a capacidade de combate (ao fogo) e a necessidade de sempre estar abastecendo de água (os caminhões) — declarou à Rádio Gaúcha.

Possível causa

A suspeita preliminar é de que uma "pane elétrica" tenha causado o incêndio, conforme informado à Rádio Gaúcha pelo prefeito de Santa Maria, Rodrigo Décimo.

Segundo a vice-diretora da instituição, Juliana Golf, a escola está passando por obras de manutenção, mas não havia nenhum serviço relacionado à rede elétrica sendo realizado.

Juliana informou, ainda, que o incêndio atingiu o prédio São José, que representa cerca de 20% da área da escola. Imagens mostram fogo nos andares superiores do prédio. Com a força do vento, fumaça e fuligem se espalharam rapidamente.

Moradora viu início das chamas

Moradora da região onde fica o prédio, Naline Castilhos contou à Rádio Gaúcha que o fogo começou por volta das 19h. Segundo ela, o incêndio começou no quarto andar do colégio.

— Meu marido olhou para fora da nossa sacada e visualizou uma fumaça, já dava para ver algumas labaredas — relatou.

Na sequência, Naline contou sobre o sentimento ao ver o incêndio.

— É triste, extremamente triste ver um prédio centenário pegando fogo.

Conforme a vice-diretora da instituição, o quarto andar tinha um depósito que abrigava mobiliários e outros itens. Segundo ela, o local não armazenava produtos inflamáveis e havia passado por limpeza há duas semanas.

Prédio corresponde a 20% da estrutura do colégio. Guilherme Brum / Prefeitura de Santa Maria / Divulgação

Escola centenária

Tradicional na cidade, o colégio Marista Santa Maria completou 120 anos em 2025. A instituição oferece desde a Educação Infantil até o Ensino Médio.

Em nota, a direção da instituição reafirmou que o local estava vazio no momento do fogo. O texto também salienta que os bombeiros foram chamados imediatamente "seguindo todos os protocolos de segurança".

Nota oficial

"O Colégio informa que, na noite desta sexta-feira (26), ocorreu um incêndio em um dos prédios da unidade. A ação do Corpo de Bombeiros foi imediata, seguindo todos os protocolos de segurança. O local estava vazio no momento do incidente, e não houve feridos.

As causas do incêndio e a extensão dos danos estão sendo apuradas pelas autoridades competentes. A instituição reforça que a segurança de estudantes, famílias e colaboradores é nossa prioridade absoluta. Todas as medidas necessárias foram tomadas prontamente, e seguiremos colaborando com as autoridades.