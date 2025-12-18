Bolsonaro será interrogado sobre objetos encontrados em cofres do Alvorada; oitiva será no dia 30 de dezembro

Gestão Bolsonaro teria deixado cofres contendo documentos pessoais do ex-presidente. Sergio Lima / AFP

A Polícia Federal (PF) pediu autorização para interrogar o ex-presidente Jair Bolsonaro sobre pertences encontrados nos cofres do Palácio do Alvorada. A solicitação foi encaminhada ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quinta-feira (18). Logo após, Moraes aceitou a solicitação e marcou a oitiva para o dia 30 de dezembro, entre as 9h e as 11h.

A PF informou que foi acionada pela Presidência da República, e os cofres foram abertos no dia 25 de junho deste ano. Os agentes encontraram documentos pessoais e outros bens do ex-presidente.

Dos objetos que teriam sido deixados pela gestão de Bolsonaro, foram encontrados documentos pessoais do ex-presidente junto a "outros bens" não especificados, que seguem sob investigação quanto à origem.

"Tendo em vista terem sido encontrados documentos pessoais do ex-Presidente Jair Messias Bolsonaro, junto a outros bens, faz-se necessária a realização de oitiva do mesmo, para que se manifeste sobre a propriedade e origem de tais bens", diz o documento.