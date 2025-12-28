Pesquisa aponta que 69% dos brasileiros projetam um ano melhor em 2026

Levantamento também mostra que 60% dos entrevistados acreditam em evolução do país no próximo ano. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Com a proximidade do Réveillon, a sensação dos brasileiros é de otimismo para 2026. Pesquisa Datafolha divulgada no sábado (27) mostra que 69% dos entrevistados esperam melhora e evolução em sua situação pessoal no próximo ano.

Para efeito de comparação, a mesma pesquisa apontou 60% de otimismo dos brasileiros para a chegada de um novo ano na virada de 2024 para 2025. São nove pontos percentuais de crescimento para o levantamento atual.

O Datafolha perguntou aos entrevistados se 2026 "será um ano melhor, igual ou pior a 2025 para você?". Apenas 3% não souberam responderam:

Melhor: 69%

69% Igual: 16%

16% Pior: 11%

A pesquisa ouviu 2.002 pessoas, acima de 16 anos, em todo o Brasil. Com margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou menos, o levantamento foi realizado entre 2 e 4 de dezembro, em 113 municípios.

Cenário nacional

A pesquisa também mostrou otimismo dos entrevistados com relação à situação do Brasil no próximo ano. Para 60% deles, 2026 será melhor que 2025 no país.

No levantamento de 2024 para 2025, o índice era de 47%.

Mulheres são mais otimistas

A pesquisa do Datafolha também aponta que há mais otimismo entre as mulheres, com 76% projetando um 2026 melhor na vida pessoal com relação a 2025.

Entre os homens, 65% projetam evolução no próximo ano.

Problemas financeiros

As mulheres também demonstraram maior preocupação financeira em 2025, com 39% relatando sentimentos de angustia com as contas. Entre os homens, o percentual foi de 28%.

A pesquisa ainda abordou o cansaço e esgotamento mental, em que 43% do público feminino relatou ter estes sentimentos sempre ou frequentemente. Já os homens são minoria, com 30% dos relatos.

Situação por região

O Datafolha indica que moradores do Nordeste são os mais otimistas para 2026, enquanto os do sul do Brasil são os com menos esperanças de melhoria pessoal. Veja o percentual por região: