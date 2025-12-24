Papa Leão XIV diz que rejeitar um pobre ou um estrangeiro é como rejeitar a Deus

Papa Leão XIV saudou público que assistia à missa por telões na praça de São Pedro. Andreas Solaro / AFP

Na noite desta quarta-feira (24), o papa Leão XIV celebrou a primeira missa de Natal de seu pontificado na basílica de São Pedro no Vaticano. A celebração foi marcada por uma mensagem de "caridade e esperança".

Pouco antes da missa, o papa norte-americano saiu na praça de São Pedro para saudar os, aproximadamente, 5 mil fiéis congregados abaixo da chuva para ver a cerimônia em telões, por falta de espaço no interior da basílica.

— A Basílica de São Pedro é muito grande, mas não o suficiente para recebê-los a todos. Os admiro e respeito, e os agradeço por sua coragem e por seu desejo de estar aqui esta noite — comentou.

Leão XIV lembrou que Jesus nasceu em um estábulo por não haver local para que sua família se hospedasse. Em sua fala, o pontífice afirmou que se recusar a ajudar os estrangeiros ou os pobre é a mesma coisa que rejeitar a Deus.

— Na Terra, não há lugar para Deus se não há lugar para a pessoa humana. Recusar um é recusar o outro — observou.

— Quando uma economia distorcida faz tratar os homens como mercadoria, Deus se faz semelhante a nós, revelando a dignidade infinita de qualquer pessoa — declarou o papa.