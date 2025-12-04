O que se sabe sobre o caso do homem morto em academia em Pernambuco

Ronald deixa dois filhos: Milena e Ronald Junior. Reprodução / X

Ronald José Salvador Montenegro, 55 anos, morreu após ser atingido por uma barra de supino na RW Academia em Olinda, Pernambuco. Ele fazia o exercício quando a barra caiu sobre seu tórax. Ronald foi socorrido e levado até a Unidade de Pronto Atendimento de Rio Doce, mas não resistiu. O acidente ocorreu na segunda-feira (1°).

Quem era Ronald Montenegro?

Ronald era presidente do Centro Cultural Palácio dos Bonecos Gigantes de Olinda e era apaixonado pelo Carnaval. Em comunicado, a entidade lamentou a morte.

"Perdemos não apenas um líder, mas um amigo, um criador, um defensor apaixonado pela Cultura Popular e um dos grandes responsáveis por manter viva a tradição dos bonecos gigantes que encantam Olinda e o mundo. Sua dedicação, visão e amor pelo Carnaval marcaram gerações e seguirão vivos em cada detalhe do nosso trabalho", publicou a instituição.

Ronald trabalhava de modo autônomo no setor de logística e morava perto da academia. Praticava musculação há mais de 30 anos e nunca havia sofrido um acidente ao se exercitar.

Ele deixou dois filhos: Milena, 25 anos, e Ronald Junior, 18 anos.

Como ocorreu o acidente?

Parentes de Ronald relataram ao g1 que ele entrou na academia por volta das 19h50min. Às 20h5min, a família recebeu uma ligação da academia, que avisava sobre o acidente.

Ronald estava deitado no banco de supino reto com barra livre e foi filmado pela câmera de segurança do local enquanto fazia o exercício. Nas imagens, ele aparece segurando a barra com a chamada pegada suicida ou false grip (pegada falsa), quando o dedo polegar não envolve a barra e o equipamento fica apoiado nas palmas das mãos e nos outros dedos.

Com a pegada inadequada, o equipamento caiu sobre o tórax de Ronald. Ele se levantou imediatamente após o impacto, mas caiu logo depois e foi socorrido pelas pessoas próximas. Ronald foi levado a UPA de Rio Doce, mas não resistiu. Sua morte foi confirmada aos familiares por volta das 20h30min.

Opinião de especialistas

Especialistas disseram ao g1 que não se pode atribuir de forma oficial o acidente à pegada suicida, mas que os riscos são consideravelmente maiores. Movimentos com peso livre, como supino e o agachamento, estão entre os exercícios mais arriscados por não terem sistemas de travamento. Por isso, o acompanhamento presencial para realização desses exercícios é essencial.

Além disso, quando a barra atingiu o tórax de Ronald, ela atingiu uma região do corpo chamada Zona de Ziedler, que é muito sensível para lesões cardíacas e vasculares.

Posicionamento da RW Academia

A RW Academia disse em nota de pesar que prestou "atendimento imediato" e deu suas condolências pela morte de Ronald. "Transmitimos aos seus familiares e amigos nossas mais sinceras condolências, desejando força e conforto neste momento de dor incomensurável. Colocamo-nos à disposição para todo apoio necessário aos seus entes queridos neste momento tão difícil".

O Conselho Regional de Educação Física em Pernambuco (CREF12/PE) também se pronunciou. Em comunicado, a entidade ressaltou que a prática de exercícios físicos seja sempre realizada com acompanhamento de um profissional da área, "respeitando a progressão adequada, a ficha de treino e as recomendações de execução técnica".

Polícia Civil investiga se houve negligência ou imprudência

O caso foi registrado como morte acidental pela Delegacia de Rio Doce, mas a Polícia Civil de Pernambuco segue apurando a morte para determinar melhor as circunstâncias do ocorrido. A investigação deve verificar se houve negligência ou imprudência.