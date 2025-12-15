Nova carteira de identidade: quanto custa emitir o documento em cada Estado?

Ler resumo

O cidadão também pode optar pela emissão da CIN digital. Lauro Alves / Agencia RBS

Já é possível emitir a Nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), documento padronizado que estabelecerá o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como único número de identificação no Brasil.

Para solicitar o documento, o cidadão deve efetuar o agendamento prévio e ir até uma unidade de atendimento na data e horário escolhidos. O custo da carteira varia conforme o estado. A partir de 2032, o antigo RG perderá a validade e a CIN será o documento aceito no Brasil.

Quanto custa para tirar a nova CIN?

Atualmente, a emissão da primeira via da nova Carteira de Identidade Nacional é gratuita em todo o Brasil, segundo a Lei nº 7.116/1983.

E para emitir a segunda via?

A segunda via da CIN não é gratuita e seu custo depende de uma taxa aplicada por cada Estado no Brasil. No Rio Grande do Sul, a emissão da segunda via custa R$ 95,03.

Exceções

Estão isentos de pagar o custo da segunda via os cidadãos maiores de 65 anos ou vítimas de roubo, mediante apresentação do Boletim de Ocorrência.

Além disso, indivíduos que declararem estado de pobreza também podem adquirir a isenção, sujeitos a análise da declaração.

Em caso de terceira via

Caso seja necessária a emissão de uma terceira via, o procedimento é o mesmo da segunda.

Custos da segunda e terceira via por Estado

Os valores abaixo foram consultados nos portais da Secretaria de Segurança Pública (SSP) de cada estado.

Acre — R$ 111,77

Alagoas — R$ 36,03

Amapá — R$ 59,68

Amazonas*

Bahia — R$ 58,40

Ceará — R$ 72,35

Distrito Federal — R$ 42,00

Espírito Santo — R$ 80,20

Goiás — R$ 42,20

Maranhão — R$ 44,19

Mato Grosso — R$ 70,09

Mato Grosso do Sul — R$ 121,48

Minas Gerais — R$ 110,62

Pará — R$ 33,40

Paraíba — 2ª via (sem alteração de dados) - R$ 26,34 e 2ª via (com alteração de dados) - R$ 32,93

Paraná — R$ 49,31

Pernambuco — R$31,37

Piauí — R$ 21,60

Rio de Janeiro — R$ 51,18

Rio Grande do Norte — R$35,00

R$35,00 Rio Grande do Sul — R$ 95,03

Rondônia — R$ 162,79

Roraima — R$ 54,93

Santa Catarina — R$ 46,89

São Paulo — R$ 55,53

Sergipe — R$ 19,00

Tocantins — R$25,00

*Ainda não foi aprovado o projeto da 2° via no Amazonas, a mesma estará tendo uma taxa quando for aprovada.

Diferença de material

Alguns estados oferecem a opção de emitir qualquer uma das vias em policarbonato, material mais durável e mais caro que o plástico. Caso o cidadão opte por essa alternativa, deverá pagar uma taxa adicional em qualquer uma das vias.

Onde efetuar o pagamento?

Ao final do processo, o cidadão recebe a Guida de Arrecadação (GA) e pode pagar em dinheiro ou cartão de débito. No Rio Grande do Sul, pode pagar em:

Qualquer agência do Banrisul;

Casa lotérica conveniada do Banrisul;

App do Banrisul.

Versão digital

É possível emitir qualquer uma das vias gratuitamente na versão online, através do aplicativo do Govbr.

Agendamento do serviço

Links dos Institutos de Identificação de cada estado para realização de agendamento online: