Primeira via da CIN é grátis. Divulgação / gov.br

Já é possível emitir a Nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), documento padronizado que estabelecerá o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como único número de identificação no Brasil.

Para solicitar a primeira via, o cidadão deve efetuar o agendamento prévio e ir até uma unidade de atendimento na data e horário escolhidos.

O custo da segunda via da carteira varia conforme o Estado, uma vez que a primeira emissão da CIN é sempre gratuita. A partir de 2032, o antigo RG perderá a validade, e a nova carteira de identidade será o único documento aceito no Brasil.

Quanto custa para tirar a nova CIN?

Atualmente, a emissão da primeira via da nova Carteira de Identidade Nacional é gratuita em todo o Brasil, segundo a Lei nº 7.116/1983.

Quando há cobrança?

A segunda ou terceira via da CIN não são gratuitas. O custo depende de uma taxa aplicada para cada Estado. No Rio Grande do Sul, a emissão da segunda via custa R$ 95,03.

Exceções

Estão isentos de pagar o custo da segunda via ou terceira via os cidadãos maiores de 65 anos, ou vítimas de roubo, mediante apresentação do Boletim de Ocorrência.

Além disso, indivíduos que declararem estado de pobreza também podem adquirir a isenção, sujeitos a análise da declaração.

Recebimento da CIN