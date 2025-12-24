“Natal na Gaúcha”: assista ao especial

Nesta véspera de Natal, a Gaúcha exibe uma edição especial de sua programação. O “Natal na Gaúcha” vai ao ar no dia 24 de dezembro, das 20h à meia-noite, com transmissão pela rádio e pelo canal no YouTube de GZH.
Em clima de festa, a trilha sonora fica por conta da Orquestra Jovem do Theatro São Pedro, com participação de Pedro Ernesto Denardin em uma das canções, além da cantora Isabela Fogaça e da banda The Dogs. O especial também conta com depoimentos de ouvintes sobre diferentes formas de celebrar o Natal ao redor do mundo e uma entrevista com o Papai Noel.
Segundo Mariana Ceccon, editora-chefe da Gaúcha, o especial também mostra como brasileiros que vivem fora do país celebram o Natal, de acordo com a cultura local.
— Por exemplo, na Noruega, tem até um refrigerante que é consumido na época de Natal, um refrigerante natalino. Cada país tem uma especiaria diferente para a véspera. Na Espanha, a troca de presentes é lá no dia 6 de janeiro, que é Dia de Reis — diz Mariana.
O programa será conduzido por Andressa Xavier, Antônio Carlos Macedo, Diori Vasconcelos, Gustavo Manhago, Leandro Staudt, Luciano Périco, Marcelo De Bona, Mariana Ceccon, Maurício Saraiva, Paulo Germano, Paulo Rocha, Pedro Ernesto, Ramon Nunes e Rosane de Oliveira.
Ao longo da atração, Kelly Matos, José Alberto Andrade e Tiago Bitencourt participam com mensagens de Natal. Também há participações de Gisele Loeblein e Marcelo Drago, além de César Cidade Dias e Vaguinha, que relembram o ano da dupla Gre-Nal.