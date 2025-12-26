"Não foi dada nenhuma orientação", diz morador de apartamento que explodiu após impermeabilização de sofá

Explosão causou incêndio em condomínio na Região Metropolitana. Fotos: Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul / Divulgação

A Polícia Civil investiga se houve negligência no caso da explosão que destruiu, na segunda-feira (22), um apartamento no limite entre Cachoeirinha e Gravataí, na Região Metropolitana. O estrondo seguido de incêndio deixou uma moradora com ao menos 50% do corpo queimado.

Eduarda Silveira Vieira Guerreiro, 26 anos, segue internada no Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre. Ela acendeu o fogão de casa logo após um serviço de impermeabilização no sofá.

Segundo a Polícia Civil, ao que tudo indica, foi a utilização de produto com base em solvente que provocou a explosão seguida de incêndio. A possível negligência apurada considera o dever da empresa de informar os riscos do serviço, já que a volatilidade do material inflamável exige uma série de cuidados.

— O pessoal da empresa não deu nenhuma orientação. Nenhuma sobre produto nem sobre o procedimento, nada — afirma o marido de Eduarda, Dilson Guerreiro, 31 anos, que também mora no apartamento.

Ele havia deixado o local no momento da explosão para orientar a saída do condomínio do homem que havia aplicado o produto.

— Foi logo depois que concluíram o serviço. Quando eu estava lá embaixo, explodiu. Só senti a explosão e os cacos de vidro voando em cima de mim. Quando olhei pra cima, era no meu apartamento, e minha esposa estava gritando de desespero e dor — relata Guerreiro.

Eduarda conseguiu sair caminhando e foi levada para atendimento. Outras unidades da mesma torre e das vizinhas também foram danificadas e tiveram janelas destruídas pelo estrondo.

De acordo com o delegado Ernesto Prestes, serão colhidos os depoimentos do prestador de serviço que aplicou o produto para impermeabilizar o sofá e os proprietários da loja que vendeu o móvel. As oitivas estão previstas para a próxima semana, quando são esperados os resultados das perícias.

Cuidados com produtos inflamáveis

O Corpo de Bombeiros recomenda que todo o uso e manuseio de produtos inflamáveis dentro de casa seja realizado por um profissional competente. Além disso, que sejam seguidas as determinações e as orientações desse profissional, devendo ter cuidados também com outros produtos inflamáveis, como vazamento de gás.