Mudança nas regras para tirar CNH: saiba o que passa a valer a partir desta terça-feira

O governo estima que as mudanças possam reduzir em até 80% o custo para tirar carteira de motorista.

As novas regras para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) serão oficializadas nesta terça-feira (9). A previsão é que que as normas sejam publicadas em uma edição extra do Diário Oficial da União (DOU) após o lançamento do aplicativo CNH Brasil, no Palácio do Planalto, às 10h.

Entre as mudanças previstas estão a retirada da obrigatoriedade da autoescola para obter a CNH e a renovação automática e gratuita da Carteira para condutores sem infrações.

O que muda na prática

Aulas em autoescola deixam de ser obrigatórias;

Conteúdo teórico será gratuito e disponibilizado no aplicativo;

Não haverá mais carga horária mínima para o curso teórico;

O aluno poderá usar veículo particular e contratar instrutor autônomo credenciado;

As aulas práticas diminuem: de 20 horas para duas horas mínimas;

Provas práticas seguem presenciais, assim como exame médico e coleta biométrica;

Quem reprovar na primeira prova prática poderá refazer o exame gratuitamente ;

; O processo de habilitação perde o prazo máximo, hoje limitado a um ano.

Redução de custos

O governo estima que as mudanças podem baratear em até 80% o custo para tirar carteira, que hoje chega até R$ 5 mil.