Movimento de argentinos na BR-290 vai crescer 40% neste verão, projeta PRF

Movimento de estrangeiros mobiliza a PRF. Na foto, a aduana na fronteira, entre Paso de Los Libres e Uruguaiana. PRF / Divulgação

O movimento de argentinos nas rodovias federais gaúchas seguirá em alta nesta temporada e deve ter um aumento de 40% na comparação com o verão passado. A projeção é feita pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e corresponde ao fluxo esperado na BR-290, principal estrada de ligação entre a Fronteira Oeste e o Litoral.

A expectativa é de que 1.588.026 pessoas venham da Argentina ao Rio Grande do Sul pela rodovia a partir de Uruguaiana entre dezembro deste ano e março de 2026. Se este número se confirmar, representará mais do que o dobro do registrado no verão de 2023/2024, quando 688.336 argentinos cruzaram o RS pela BR-290.

As projeções feitas pela polícia rodoviária são baseadas em diversos fatores, como o histórico recente, informações da Polícia Federal e movimentações do setor turístico. O chefe da delegacia da PRF em Uruguaiana, Alex Cavalcante, exemplifica esse último ponto:

— Sabemos, por exemplo, que uma empresa de ônibus tradicional que faz viagens entre Argentina e Brasil investiu na compra de 50 novos veículos para fazer as rotas nesta temporada e prevê um aumento de 80% de ofertas de horários e assentos para o Rio Grande do Sul. Então, se há esse incremento, é porque há essa previsão (de alta no movimento).

Além disso, também é esperada maior presença de excursões trafegando pela BR, por conta de pacotes de viagens com hospedagem em menor tempo e um fluxo de turistas maior, segundo a PRF.

Contexto econômico favorece

A Embratur, vinculada ao Ministério do Turismo, destaca que o crescimento do turismo de argentinos ocorre nacionalmente, inclusive via outros modais de transporte.

— A gente tem um recorde de turistas argentinos vindo ao Brasil esse ano, já passamos dos 3 milhões de argentinos, e muitos deles justamente utilizam o Rio Grande do Sul como portão, como passagem, principalmente para o litoral catarinense — comenta o gerente de Informação e Inteligência de Dados da Embratur, Fábio Montanheiro.

A economista-chefe da Fecomércio-RS, Patrícia Palermo, analisa que a inflação alta na Argentina fez com que comprar no Brasil parecesse barato aos hermanos. Em 2024, o câmbio favoreceu o peso, que se valorizou. Ao longo de 2025, esse cenário mudou, com o peso perdendo força, mas, ainda assim, o diferencial de preços no Brasil é atrativo para os argentinos.

"Os argentinos virão ao Brasil em grande quantidade, com destaque para as entradas via RS, mas o impulso de consumo verificado em 2025 não deve se repetir na mesma medida da vista em 2024. A razão para isso vem da evolução do câmbio e da inflação na Argentina em 2025", explicou Patrícia, em nota produzida a pedido da reportagem.

O secretário estadual do Turismo do Rio Grande do Sul, Ronaldo Santini, também avalia o impacto do contexto econômico da Argentina no turismo gaúcho:

— O turista argentino tem ampliado inclusive o seu desejo (de visitar o RS), não apenas no verão. Em razão da condição econômica, que agora se apresenta melhor, também em outros períodos do ano, como no inverno, já com forte participação nas programações do inverno gaúcho, e também agora para o Natal Luz.

Maior permanência e novas rotas

Santini afirma que a pasta tem buscado atrair os argentinos ao Rio Grande do Sul e incentivar que eles façam turismo durante o roteiro rumo ao litoral:

— Elaboramos campanhas trazendo para o Rio Grande do Sul influenciadores argentinos, jornalistas especializados em turismo, participamos da FIT (Feira Internacional de Turismo) em Buenos Aires pelo segundo ano consecutivo, apresentando novos destinos, novos produtos e até mesmo novas rotas que levam ao mesmo destino, que notadamente é a praia. Sabemos que temos uma grande oportunidade comercial de ampliar o tempo de permanência dos argentinos no RS.

A estratégia está de acordo com o que propõe também a Embratur.

— O turista rodoviário interessa muito ao país, porque ele complementa toda essa circulação de turistas internacionais aqui, então para nós é um parecer estratégico aí, focar no turista rodoviário também — comenta Montanheiro.

O secretário estadual de Turismo diz que a passagem dos hermanos surge como oportunidade para as regiões na rota deles e cita crescimento significativo na presença de turistas argentinos na região de Santa Maria e da Quarta Colônia, o que indica uma rota alternativa à 290.

Questionada a respeito deste movimento, a concessionária Rota de Santa Maria, que administra o trecho da RS-287 entre as regiões central e Metropolitana, afirma que a rodovia "se consolida, cada vez mais, como uma alternativa estratégica e segura para o deslocamento de turistas dos países vizinhos durante o período de férias".

Fiscalização

As principais preocupações da Polícia Rodoviária Federal acerca da entrada de argentinos no Estado seguem sendo em relação a infrações de trânsito. Os delitos mais cometidos são excesso de velocidade e ultrapassagem em local indevido.

— Vamos ter implementação de radar e fiscalização específica de cobranças de multas dos estrangeiros, que todo ano a gente faz. Mas agora, efetivamente, temos um QR Code em que eles podem pagar com um sistema que eles têm parecido com o nosso Pix, conhecido como Belo. Além disso, também há alguns postos da PRF com totens em que podem pagar com cartão de crédito — projeta o chefe da delegacia da PRF em Uruguaiana.

Totens foram instalados no posto da PRF de Uruguaiana em dezembro de 2023. PRF / Divulgação

Placas de papel

Desde o ano passado, os motoristas argentinos foram autorizados a circular com placas de papel nos veículos, devido a dificuldades na confecção no país vizinho. Elas funcionam como autorizações provisórias de circulação, geralmente fixadas no vidro do carro e são usadas principalmente em veículos recém-emplacados ou em processo de regularização.

Embora substituam temporariamente as placas metálicas oficiais, as versões de papel estão condicionadas ao cumprimento de regras da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran). Entre as exigências está a obrigatoriedade de que documentos temporários sejam emitidos exclusivamente por meio dos sites oficiais do governo argentino, garantindo a validade e a autenticidade da identificação do veículo.

Além disso, as placas devem estar fixadas em local visível e em bom estado de conservação. Não são permitidos rasgos, amassados ou qualquer tipo de rasura, e todas as informações precisam estar devidamente preenchidas e totalmente legíveis para fins de fiscalização.

Placas provisórias são coladas nos vidros. PRF / Divulgação

Essa questão preocupa, de certa forma, a PRF.