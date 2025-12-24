Geral

Em Santo Ângelo
Morre Paulo Antônio Fan, pai da apresentadora Renata Fan

Formado em Medicina Veterinária e em Direito, atuou como gestor no setor agropecuário na Região das Missões. Tinha 76 anos

Zero Hora

