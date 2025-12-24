Morre Paulo Antônio Fan, pai da apresentadora Renata Fan

Paulo Fan tinha 76 anos. Paulo Antônio Fan / Facebook / Reprodução

Gestor no setor agropecuário da Região das Missões, Paulo Antônio Ribeiro Fan morreu no último sábado (20), aos 76 anos, em Santo Ângelo. A causa da morte não foi informada pela família.

Natural de Uruguaiana, na Fronteira Oeste, era casado com Ana Bonfiglio e pai do engenheiro Rafael e da jornalista Renata Fan, apresentadora da Band.

Teve formação acadêmica ampla: graduou-se em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e, posteriormente, já em Santo Ângelo, em Direito. Versátil, atuou também como radialista na Rádio São Miguel ainda na década de 1960.

No setor produtivo, consolidou a carreira como gerente da Cotrisa, cooperativa voltada aos produtores rurais da Região das Missões, onde era reconhecido como um profissional respeitado e com vínculo próximo à comunidade.

— Vou ser a sua maior fã sempre. Vou levar você e seus ensinamentos sempre — disse, emocionada, a apresentadora ao encerrar o programa Jogo Aberto, na segunda-feira (22).