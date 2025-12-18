Morre o médico Jaime Goar Pasa, aos 84 anos

Jaime Goar Pasa tinha 84 anos. Funerária São Pedro / Reprodução

O médico Jaime Goar Pasa morreu nessa quarta-feira (17), em Porto Alegre, aos 84 anos. A morte foi confirmada pela Associação Médica do Rio Grande do Sul (Amrigs), da qual ele era associado havia mais de duas décadas.

Natural de Sobradinho, no Vale do Rio Pardo, formou-se em Medicina pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) em 1967. Especialista em ginecologia e obstetrícia, Dr. Pasa era reconhecido pela dedicação à profissão e pelo cuidado com seus pacientes.

A Amrigs lamentou o falecimento de Pasa e manifestou solidariedade a familiares, amigos e colegas.

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (Cremers) também se manifestou sobre a morte do médico. Em nota, a entidade destacou o “legado de dedicação à profissão e aos pacientes” deixado pelo ginecologista e obstetra.