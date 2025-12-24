Morre o empresário Carlos Reinaldo Reichert, referência do setor calçadista brasileiro

Carlos Reichert foi protagonista do desenvolvimento industrial de Campo Bom. Carlos Reichert / Arquivo Pessoal

Carlos Reinaldo Reichert, um dos nomes mais influentes do setor calçadista e do empresariado do Vale do Sinos, morreu nesta segunda-feira (22), aos 95 anos.

Ao lado do amigo e sócio Ernani Reuter, esteve à frente das históricas Reichert Calçados e Exportadora Topázio, ambas com sede em Campo Bom, que se tornaram referência, respectivamente, na fabricação e na exportação de calçados brasileiros.

Com atuação destacada no setor produtivo, Reichert teve papel relevante no fortalecimento da indústria local e na consolidação de Campo Bom como um polo econômico do Vale do Sinos, sendo reconhecido como uma liderança respeitada no setor industrial.

Em nota, a prefeitura de Campo Bom manifestou profundo pesar pelo falecimento do empresário. No texto, a administração municipal destaca que Carlos "foi uma liderança marcante no meio empresarial, contribuindo de forma significativa para o crescimento de Campo Bom e de toda a região, gerando oportunidades e ajudando a construir a história econômica local".