Morre o empresário Ademir Envall, referência do setor metalmecânico

Trajetória de Ademir Envall foi marcada pela contribuição ao desenvolvimento econômico e industrial de Santa Rosa e região. Ademir Envall / Facebook / Reprodução

O empresário Ademir Envall morreu na manhã desta segunda-feira (15), aos 68 anos. Ele estava internado no hospital do município de Quinze de Novembro, no Noroeste do Estado, onde faleceu.

Reconhecido como um dos principais nomes da história do setor metalmecânico de Santa Rosa e região, Envall teve uma trajetória marcada pela contribuição ao fortalecimento da indústria, à geração de empregos e ao desenvolvimento econômico regional.

Com perfil empreendedor e espírito inovador, Envall teve papel relevante na projeção de Santa Rosa no cenário industrial do Rio Grande do Sul, conquistando o respeito de colegas, colaboradores e de entidades representativas do setor.

Em nota, o Sindicato Patronal do Setor Metalmecânico de Santa Rosa e região (SIMMMESR) lamentou a morte do empresário. A entidade destacou a atuação visionária e a contribuição decisiva de Envall para o desenvolvimento do setor metalmecânico no noroeste gaúcho, além de manifestar solidariedade aos familiares e amigos.

A despedida de Ademir Envall ocorre no Crematório Dom José, em Santa Rosa. Em seguida, o corpo será transladado para Ibirubá, onde o velório terá início às 17h desta segunda-feira, na Capela Mortuária do município.