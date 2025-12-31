Geral

Obituário
Notícia

Morre o arquiteto Alberto Fedosow Cabral, um dos fundadores Conselho de Arquitetura e Urbanismo do RS

Com atuação destacada no Rio Grande do Sul, ele também foi fundador da Asbea-RS e dirigiu escritório reconhecido por projetos inovadores

Zero Hora

