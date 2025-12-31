Morre o arquiteto Alberto Fedosow Cabral, um dos fundadores Conselho de Arquitetura e Urbanismo do RS

Alberto Fedosow Cabral teve atuação destacada na arquitetura gaúcha e na criação de entidades representativas da profissão. Alberto Fedosow Cabral / Redes Sociais / Reprodução

Morreu em 26 de dezembro, aos 80 anos, em Porto Alegre, o arquiteto e urbanista Alberto Fedosow Cabral.

Formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), ele foi um dos fundadores e ex-presidente da Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura no Rio Grande do Sul (Asbea-RS) e integrou a primeira gestão do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul (CAU/RS).

Nascido em 9 de janeiro de 1945, Cabral construiu uma trajetória profissional de mais de cinco décadas na arquitetura brasileira. Em 1968, fundou o escritório Cabral Arquitetos, do qual foi idealizador e diretor, responsável por projetos distribuídos em diferentes regiões do país, com reconhecimento pelo caráter inovador e pelo uso de novas tecnologias no desenvolvimento arquitetônico.

Além do trabalho autoral, também atuou como sócio da empresa Rezende Cabral e Bopp, ampliando sua contribuição ao setor. No campo institucional, teve papel ativo na defesa e valorização da profissão, com participação direta na criação e consolidação de entidades representativas da arquitetura no Estado.

Em nota, a Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas (FNA) destacou a contribuição de Alberto Cabral para a arquitetura brasileira e sua atuação ao longo de mais de cinco décadas, ressaltando o compromisso com a qualificação profissional e com o fortalecimento das entidades da área.

Já o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul (CAU/RS) apontou o legado deixado pelo arquiteto por meio de projetos reconhecidos e pela atuação decisiva na valorização da profissão no Estado.