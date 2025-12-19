Morre Marilene Ramos, ex-primeira-dama de Gaurama

Marilene Eliza Consoli Ramos faleceu aos 83 anos, em Erechim. Luiz Gustavo Ferreira Ramos / Arquivo Pessoal

Marilene Eliza Consoli Ramos morreu no dia 11 de dezembro, aos 83 anos, no Hospital de Caridade de Erechim, no norte do Estado, onde estava internada. Ela era esposa do ex-prefeito de Gaurama Ruy Joaquim Ramos.

Servidora pública aposentada do município de Gaurama, Marilene era muito estimada pela comunidade. Ela foi primeira-dama por 11 anos, durante os dois mandatos do esposo. Nesse período, desenvolveu um amplo trabalho social e conquistou reconhecimento da população.

A morte de ex-primeira-dama comoveu profundamente a comunidade gauramense. A grande mobilização de familiares e amigos durante as cerimônias de despedida, na Capela Mortuária e na Igreja Matriz, testemunhou o carinho e o respeito que todos nutriam por sua trajetória.

Em nota, a prefeitura de Gaurama lamentou a morte de Marilene e decretou luto oficial de três dias em reconhecimento à sua dedicação e contribuição à comunidade.

Ela deixa os filhos José Eduardo e Luiz Gustavo; as noras Naiara e Marina; os netos Lucas Augusto, Yasmine, Lívia e Joaquim; além do bisneto Eduardo.