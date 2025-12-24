Morre Laura Prado da Silva, aos 83 anos

Laura integrou a primeira turma de Polícia Feminina do Rio Grande do Sul. Edilson Paim / Arquivo Pessoal

Laura Prado da Silva morreu na última sexta-feira (19), aos 83 anos. Ela estava internada na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, onde faleceu de causas naturais.

Comissária de polícia, foi casada com o delegado Edilson Paim. Sua trajetória foi marcada pela coragem, dedicação e compromisso com o serviço público.

Para a família, foi uma "mulher à frente de seu tempo". Integrou a primeira turma de Polícia Feminina do Rio Grande do Sul, em que participou de um momento histórico de consolidação da presença feminina na segurança pública.

Como profissional, teve atuação marcada pelo senso de justiça, responsabilidade e pela contribuição significativa à valorização da mulher na carreira policial. Seu legado de ética, coragem e compromisso com a sociedade permanecerá vivo na memória de todos que reconhecem a importância de sua trajetória e de sua contribuição para a sociedade gaúcha.

E muito além da trajetória profissional, foi mãe, esposa, avó, irmã, tia, sogra e amiga. Laura deixa os filhos Haidson, Harvey, Paulo e Raphael, a filha Hania (in memoriam); os netos Simone, Luana Camila, Juliana, Fernando, Rafael, Pedro e Bibiana, além do bisneto, Vinicius.

As cerimônias de despedida e o sepultamento ocorreram na Capela e Cripta da Basílica da Medianeira, em Santa Maria, no centro do Estado, com a reunião de familiares e amigos em um momento marcado pelo carinho, respeito e reconhecimento por sua trajetória de vida.