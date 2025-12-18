Morre Jurandir Brenner, ex-vereador de Marques de Souza 

Jurandir Brenner começou a carreira como servidor público em 2001. Prefeitura de Marques de Souza / Reprodução

Jurandir Brenner faleceu na manhã de quarta-feira (17), aos 56 anos. Ele foi vereador e secretário municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto de Marques de Souza, município no Vale do Taquari.

Brenner dedicou sua vida a Marques de Souza, com uma trajetória que começou como servidor público em 2001. Naquele ano, foi aprovado em um concurso e ingressou na prefeitura do município do Vale do Taquari como pedreiro. Depois, desempenhou outras funções, como a de auxiliar administrativo, nas secretarias de Administração, Obras e Educação.

Em 2010, foi nomeado secretário de Educação, Cultura, Turismo e Desporto. Jura, como era carinhosamente conhecido, exerceu o cargo em outras duas oportunidades: entre 2015 e 2016 e na atual gestão, até outubro de 2022.

Também foi vereador, entre 2017 e 2020. No meio do mandato, em 2018, foi eleito presidente da Câmara de Vereadores de Marques de Souza. Em nota, o prefeito do município, Fábio Mertz, destacou a dedicação de Brenner.

“Sua dedicação e compromisso com a comunidade são legados que deixarão saudades e gratidão”, disse.

Em memória e respeito à trajetória de Jurandir, a prefeitura de Marques de Souza decretou luto oficial de três dias no município.

“Nos unimos em luto com sua família, amigos e colegas, neste momento de dor. Que a lembrança de sua bondade, competência e compromisso nos inspire sempre”, diz a nota.