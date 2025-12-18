Morre José Luís Terra Vieira, ex-vereador de São Luiz Gonzaga, aos 64 anos 

José Luís Terra Vieira foi vereador de São Luiz Gonzaga nas gestões de 2012, 2016 e 2020. Câmara Municipal de São Luiz Gonzaga / Reprodução

Ex-vereador de São Luiz Gonzaga, José Luís Terra Vieira faleceu no último sábado (13) aos 64 anos. Filiado ao Partido dos Trabalhadores (PT), exerceu o cargo em três gestões consecutivas: 2012, 2016 e 2020.

Bacharel em Direito, Vieira foi um importante defensor da classe trabalhadora e dos aposentados em São Luiz Gonzaga. Promoveu o debate sobre o tema por meio da Associação Trabalhadores Aposentados e Pensionistas da Região das Missões (Atrapen).

Sua trajetória política também foi pautada por propostas para melhorias estruturais no município da Região da Missões e pela luta pela saúde, educação e segurança. Em nota, a prefeitura de São Luiz Gonzaga lamentou o falecimento de Vieira e destacou sua atuação como vereador.

“Trabalhou por muitos anos na defesa dos direitos dos cidadãos são-luizenses, principalmente dos idosos, sendo autor de diversos projetos de lei que viriam a serem sancionados posteriormente”, diz o trecho.

José Luís Terra Vieira foi casado com Teresinha Aparecida da Silva Pereira e pai de Ana Carolina Pereira Terra. Era irmão do também ex-vereador David Terra, já falecido. Gostava de estar ao lado dos amigos e da família em seus momentos de descanso e lazer.

“Na Câmara Municipal, era uma pessoa sempre atenciosa e com boas relações com todos, mantendo círculo de amizades pelos 12 anos em que atuou como vereador”, diz a nota divulgada pela Câmara de Vereadores de São Luiz Gonzaga.