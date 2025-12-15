Morre irmão Albano Thiele, diretor-geral da Fundação O Pão dos Pobres

Irmão Albano Thiele atuou como professor, diretor, formador e gestor em diferentes instituições lassalistas do país. Fundação O Pão dos Pobres / Reprodução

Morreu nesse domingo (14), aos 87 anos, o diretor-geral da Fundação O Pão dos Pobres, irmão Albano Thiele. Reconhecido por sua atuação na educação e na inclusão social, ele dedicou mais de seis décadas à missão lassalista.

Natural de Nova Petrópolis, na Serra, ele nasceu em 18 de novembro de 1938. Graduou-se em Letras pela Universidade Católica de Pelotas (UCPel) e especializou-se em Administração Escolar e Formação para a Vida Religiosa e Sacerdotal.

Ao longo da trajetória, atuou como professor, diretor, formador e gestor em diferentes instituições lassalistas do país.

Na Fundação O Pão dos Pobres, irmão Albano Thiele exerceu a função de diretor-geral em dois períodos: de 1977 a 1978 e de 2009 até os últimos anos de vida. Durante sua gestão, a instituição passou por processos de modernização, ampliou os programas de acolhimento e de formação profissional e fortaleceu as políticas públicas de proteção social na Capital e no Estado.

Reconhecido pela postura íntegra, equilibrada e pelo firme compromisso com a justiça, o religioso manteve diálogo permanente com órgãos públicos, conselhos de direitos e o Ministério Público, consolidando-se como referência ética e social na defesa da infância e da juventude no Rio Grande do Sul.

Em nota, a Rede La Salle Brasil expressou seu reconhecimento e gratidão pela vida e pela obra do irmão Albano Thiele. "Deixa um legado de fé, compromisso e amor à missão lassalista, testemunhando que educar é um ato de fé e solidariedade", afirma o texto.