Morre Irene Zuchetto Ache, aos 98 anos, em Porto Alegre

Irene era filha de imigrantes italianos. Arquivo pessoal / Reprodução

Morreu nesta segunda-feira (29) em Porto Alegre a empreendedora Irene Zuchetto Ache, 98 anos, em decorrência de complicações causadas por uma pneumonia.

Irene deixa dois filhos, Carlos e Eline, três netos, Vitória, Flávio e Rafael, além de bisnetos. A família destaca que a matriarca era uma "mulher à frente de seu tempo". Acrescenta que o legado deixado é é de amor, coragem, generosidade e exemplo.

O cerimonial para prestação de homenagens à Irene Zuchetto Ache ocorrerá no sábado (3), das 8h às 11h, na capela 9 do Angelus Memorial e Crematório, no bairro Medianeira, na Capital.

Empreendedora, costureira e designer

Irene nasceu em 1927 e era filha de imigrantes italianos, Vittorio Zuchetto e Zulmira Giumelli Zuchetto, "de quem herdou a força, a determinação e o amor pela vida", escreveu a família.

Ela atuou como empreendedora, costureira e designer e ganhou reconhecimento em Porto Alegre. Ela também escrevia versos e, segundo a família, também "nunca se esquecia do aniversário de ninguém".

Ao longo da vida, Irene enfrentou a perda de seu filho, Flávio, e de dois maridos.