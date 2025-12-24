Morre influenciadora conhecida como “vovó gamer”, aos 78 anos

Agnes, a “vovó gamer”, conquistou milhões de seguidores ao compartilhar vídeos de games e interagir com fãs mais jovens. @epicgamergrandma / Instagram / Reprodução

Morreu aos 78 anos a influenciadora digital escocesa Agnes, conhecida nas redes sociais como “vovó gamer”. Com mais de 2 milhões de seguidores no TikTok, ela se tornou referência por produzir conteúdo sobre videogames e por dialogar com públicos mais jovens. A morte aconteceu no domingo passado (21), mas anunciada apenas nesta terça-feira (24) por um de seus netos, Culsan.

Agnes ganhou notoriedade na internet a partir de 2019, quando passou a publicar vídeos jogando Minecraft. Com o tempo, o perfil se diversificou, e a criadora passou a responder perguntas de seguidores e a reagir a conteúdos enviados por fãs.

A influenciadora vinha enfrentando problemas pulmonares desde outubro. Um dos sintomas era a tosse recorrente, que acabou se tornando uma marca registrada de seus vídeos. Muitas das publicações ultrapassaram a marca de 1 milhão de visualizações.

Um dos vídeos mais populares do perfil superou 36 milhões de visualizações. Nele, Agnes reage a outro conteúdo sem falar, apenas tossindo. A publicação recebeu quase 6 milhões de curtidas e milhares de comentários.

Em outro vídeo recente, também com mais de 36 milhões de visualizações, ela respondeu a perguntas dos seguidores. Ao ser questionada sobre quem havia sido seu primeiro amor, disse que foi o marido, George, já falecido. Em tom bem-humorado, respondeu ainda a uma brincadeira sobre como eram os dinossauros: “Na real, eles eram bem tranquilos”.