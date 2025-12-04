Morre Índio, ex-árbitro de futebol, aos 55 anos

Aspirante à Fifa entre 2004 e 2008, ele chegou ao quadro da CBF em 1998 e atuou nas principais competições nacionais. @fferjoficial / Instagram / Reprodução

Conhecido como Índio, o ex-árbitro de futebol Luís Antônio Santos morreu na madrugada de quarta-feira (3), aos 55 anos. Ele estava internado em estado gravíssimo desde julho em tratamento de um câncer.

Árbitro da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (FFERJ) desde 1995, Índio foi um personagem marcante do futebol carioca e nacional. Chegou à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em 1998 e tornou-se aspirante à Fifa entre os anos de 2004 e 2008. Mais tarde, em meio à pandemia, atuou como instrutor na preparação de árbitros cariocas.

Após deixar os gramados, Índio passou a se dedicar ao trabalho social, oferecendo aulas de educação física adaptada para pessoas com deficiência no Rio de Janeiro. Paralelamente, assumiu funções na administração pública, ocupando um cargo na Secretaria de Integração Metropolitana durante a gestão do prefeito Eduardo Paes.