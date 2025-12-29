Morre Heitor Linden, sócio da Calçados Beira Rio, aos 64 anos

Heitor Linden foi uma das figuras centrais na história econômica e política de Igrejinha nas últimas décadas. Heitor Linden / Arquivo Pessoal

Heitor Linden, que foi uma referência no setor calçadista, morreu neste domingo (28), aos 64 anos. Um dos sócios da Calçados Beira Rio, ele teve participação direta na transformação da companhia em uma potência de mercado, reconhecida pela expressiva geração de empregos e pelo impacto econômico no Rio Grande do Sul.

Além da trajetória empresarial, Linden construiu um sólido legado na vida pública e institucional. Foi presidente do Sindicato da Indústria de Calçados de Igrejinha (Sindigrejinha), onde atuou de forma ativa na defesa do setor produtivo e no diálogo com os trabalhadores. No Legislativo, exerceu o mandato de vereador em Igrejinha por três legislaturas: de 1983 a 1988, de 1989 a 1992 e de 1997 a 2000.

Ao longo de sua caminhada, o empresário foi admirado por aliar visão estratégica ao compromisso social, dedicando-se ao fortalecimento da indústria brasileira e ao desenvolvimento da região.

Atos fúnebres

A despedida de Heitor Linden ocorre nesta segunda-feira (29), das 8h às 15h30. As homenagens estão sendo prestadas na sede do Sindigrejinha, em Igrejinha, local que simboliza sua atuação em prol da categoria.