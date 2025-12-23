Morre frei Armindo Festa, referência na ação pastoral do RS

Frei Armindo Festa tinha 88 anos. Acervo Freis Capuchinhos do RS / Reprodução

Morreu na madrugada de 21 de dezembro, aos 88 anos, o frei capuchinho Armindo Festa. Ele estava na Casa São Frei Pio, em Caxias do Sul, onde faleceu em decorrência de complicações de uma fratura de fêmur sofrida no início deste ano.

Natural de Ibiraiaras, no norte gaúcho, onde nasceu em 27 de janeiro de 1937, frei Armindo ingressou na Ordem dos Frades Menores Capuchinhos em 1956 e foi ordenado presbítero em 12 de julho de 1964, em Porto Alegre. Ao longo de mais de seis décadas de vida religiosa, destacou-se pela atuação pastoral, missionária e formativa, marcada pela escuta e pelo acolhimento.

Foi professor de Filosofia em Ijuí, coordenador da Pastoral Diocesana na Diocese de Caçador (SC) e subsecretário da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) Sul 4. Também atuou em paróquias da Bahia no fim dos anos 1970 e início da década de 1980. No Rio Grande do Sul, integrou equipes missionárias e exerceu funções em cidades como Caxias do Sul, Pelotas, Ijuí e Porto Alegre, especialmente na Paróquia Imaculada Conceição, onde deixou forte vínculo com a comunidade.

Frei Armindo celebrou, ao longo da vida religiosa, jubileus que marcaram sua trajetória: 50 anos de ordenação sacerdotal, 60 anos de profissão religiosa e o jubileu de ouro na Ordem Capuchinha.