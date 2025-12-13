Morre ex-vice-prefeito de Santa Rosa Antônio de Paula, aos 70 anos

Antônio de Paula também presidiu a Câmara Municipal de Santa Rosa. Coordenadoria Regional de Educação de Santa Rosa / Facebook/Reprodução

Ex-vice-prefeito de Santa Rosa, Antônio Ailton Torres de Paula faleceu na sexta-feira (12) aos 70 anos. Ele enfrentava complicações respiratórias e estava internado no Hospital Vida & Saúde desde segunda-feira (8).

Relevante nome político da região noroeste, Antônio atuou como advogado e contador. Foi presidente da Câmara Municipal de Santa Rosa e vice-prefeito do município entre 1997 e 2000.

Em nota, o deputado federal Pompeo de Mattos (PDT-RS) definiu Antônio como "um grande parceiro de vida". "Trabalhou por muitos anos em meu gabinete, período em que construímos uma parceria sólida, de confiança, sempre pautada pelo diálogo e pelo compromisso com o interesse público", diz trecho.

Antônio também atuou como coordenador regional adjunto da 17ª Coordenadoria Regional de Educação, que emitiu nota de pesar. "Antônio Ailton Torres de Paula deixa um legado de dedicação à vida pública na região".