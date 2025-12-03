Morre Eneida Menelli, aos 99 anos

Eneida dedicou a vida ao serviço público e à expressão cultural. Adriana Rivoire Menelli / Arquivo Pessoal

Eneida Rivoire Menelli morreu nesta quarta-feira (3), em Porto Alegre, aos 99 anos, em decorrência de causas naturais. O velório e a cerimônia de despedida serão realizados nesta quinta-feira (4), das 9h às 12h, no Cortel Metropolitano Crematório.

Nascida em 4 de setembro de 1926, em Rio Grande, no Sul do Estado, ela passou a infância e a juventude em Caxias do Sul, com a família. Iniciou sua trajetória profissional como professora em Estrela, no Vale do Taquari. Mais tarde, mudou-se para Porto Alegre, onde concluiu as graduações em Enfermagem e em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Foi casada com Nilto Menelli, já falecido.

Se aposentou como profissional técnico-científica da Secretaria de Educação do Estado, onde desenvolveu um programa pioneiro de saúde escolar para a rede pública gaúcha. Eneida também presidiu o Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul (Coren-RS) por duas gestões, contribuindo para o fortalecimento da categoria.

Além da atuação na educação e na saúde, dedicou-se também às artes. Foi pintora, poetisa, musicista e entusiasta da cultura. Segundo a família, essas atividades expressavam sua sensibilidade, curiosidade intelectual e a forma generosa com que se relacionava com o mundo.

Deixa saudades às filhas Patrícia e Adriana, aos netos, à bisneta, aos genros, aos irmãos, aos sobrinhos, demais familiares e amigos. Ela também era mãe de Augusto (in memoriam).