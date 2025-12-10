Morre a empresária Helene Weber, aos 77 anos

Helene Weber, empresária e fundadora de tradicional escritório de contabilidade em Estância Velha, morreu aos 77 anos. Prefeitura de Estância Velha / Divulgação

A empresária Helene Weber morreu nesta terça-feira (9), aos 77 anos. A morte foi confirmada pela prefeitura de Estância Velha. As causas não foram divulgadas.

Fundadora de um tradicional escritório de contabilidade em Estância Velha, no Vale do Sinos, Helene teve presença marcante nas transformações do município. Ao longo da carreira, também atuou como delegada do Conselho Regional de Contabilidade (CRC) na cidade, contribuindo para o fortalecimento da profissão e para o desenvolvimento do setor contábil local.

Em sua vida pessoal, Helene era conhecida pelo bom humor, pela leveza de espírito e pelo carisma. Apaixonou-se pelo personagem Garfield e, ao longo dos anos, formou uma coleção que se tornou uma de suas marcas pessoais, refletindo sua irreverência e alegria de viver.

Em nota, a prefeitura de Estância Velha lamentou a morte da empresária e destacou sua relevância no meio contábil e na comunidade estanciense. Segundo o comunicado, Helene “foi uma líder admirada, uma mulher de coração generoso e uma inspiração para gerações”.

O texto encerra afirmando: “Que a memória de Helene Weber permaneça viva nos corações daqueles que foram tocados por sua presença, sua generosidade e seu exemplo”.

