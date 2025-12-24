Geral

Procedimento cirúrgico 
Notícia

Moraes autoriza visita de filhos de Bolsonaro durante internação do ex-presidente

Decisão libera acesso ao ex-presidente, mas proíbe entrada de celulares; dois policiais federais devem permanecer na porta do quarto durante toda a internação

Estadão Conteúdo

