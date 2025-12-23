Geral

Polícia investiga causas
Notícia

Moradora de apartamento que explodiu na Região Metropolitana teve 50% do corpo queimado

Mulher está internada na CTI do Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre. Uma segunda vítima já foi liberada

Gabriela Plentz

