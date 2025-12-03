Ministra aposentada do STJ, Assusete Magalhães morre aos 76 anos

Em 2006, Assusete Magalhães tornou-se a primeira mulher a presidir uma corte federal no país, ao assumir a presidência do TRF-1. OAB / Reprodução

A ministra aposentada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Assusete Dumont Reis Magalhães morreu na segunda-feira (1º), aos 76 anos. Ela estava em São Paulo, onde passava por tratamento médico, e faleceu em decorrência de complicações de um câncer no pâncreas.

Natural de Serro, no interior de Minas Gerais, ela ingressou na Justiça Federal da 1ª Região em 1984, atuando inicialmente na Seção Judiciária de Minas Gerais. Mais tarde, trabalhou na Seção do Rio de Janeiro e foi juíza titular do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) tanto de Minas Gerais quanto do Distrito Federal.

Assusete tomou posse como juíza federal do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) em 1993, onde atuou como diretora da Escola da Magistratura e corregedora da Justiça Federal de 1º grau.

Em 2006, tornou-se a primeira mulher a presidir uma corte federal no país, ao assumir a presidência do TRF-1.

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) manifestou profundo pesar pelo falecimento da advogada e ministra aposentada do STJ. Em nota, o presidente nacional da entidade afirmou que Assusete Magalhães “construiu uma trajetória de integridade, dedicação e compromisso com os valores democráticos”. O texto destaca ainda que “a advocacia se despede de uma jurista admirável, que honrou a magistratura, a advocacia e a causa da justiça”.

*Produção: Juliano Lannes