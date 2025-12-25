Apesar das nuvens, calor e mar claro atraem veranistas para a beira da praia em Capão da Canoa

A quinta-feira de Natal (25) é marcada pela alternância de sol entre nuvens e períodos de céu totalmente encoberto no Litoral Norte. Com a temperatura chegando aos 28°C em Capão da Canoa, o cenário contrasta com o da véspera, quando veranistas que foram à faixa de areia enfrentaram instabilidade e chuva intermitente.
Nesta quinta, o dia é de movimento na orla, com banhistas aproveitando o mar claro — característica que já havia sido observada na quarta-feira. Dalci da Rosa, que foi à praia acompanhado da filha Cleusa Viana da Rosa, definiu o cenário como “divino”:
— A praia pra mim é sempre maravilhosa, mas hoje está divina. O mar está bonito e o tempo está bom.
Para a sexta-feira (26), conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há risco de temporais em todo o Rio Grande do Sul, com possibilidade de volumes elevados de chuva, descargas elétricas e rajadas de vento, incluindo áreas do Litoral Norte.