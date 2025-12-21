Menina de 8 anos é atropelada por ônibus de turismo próximo ao Lago Negro, em Gramado

Via de acesso ao Lago Negro foi cenário do atropelamento. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Uma menina de oito anos ficou ferida após ser atropelada por um ônibus de turismo, por volta do meio-dia deste domingo (21), em uma rua de acesso ao Lago Negro, um dos principais pontos turísticos de Gramado, na Serra Gaúcha. Segundo a Brigada Militar (BM), o veículo estava em deslocamento no local quando atingiu a criança.

Conforme a corporação, a menina sofreu fratura em uma das pernas. De acordo com a BM e o Corpo de Bombeiros Militar, a criança e a família seriam russas e estavam visitando Gramado. O ônibus não tinha relação com a visita da família.

A menina foi socorrida e levada ao Hospital São Miguel Arcanjo, em Gramado, onde recebeu atendimento inicial e teve o quadro estabilizado. Com estado de saúde considerado estável, ela foi transferida por volta das 15h para o Hospital Pompéia, em Caxias do Sul. O motorista do ônibus não teve a identidade divulgada.

Motorista fez teste do bafômetro

Ainda conforme a Brigada Militar, o condutor realizou o teste do bafômetro, que não apontou ingestão de álcool. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência.

Em depoimento preliminar, afirmou que não viu a criança no momento da manobra e que só percebeu o atropelamento após ouvir gritos, quando teria acionado os freios. O veículo passou por perícia e, após os procedimentos, foi liberado.

A Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros Militar atenderam à ocorrência, mas ainda não têm confirmação sobre a dinâmica exata do acidente, inclusive se a criança atravessava a via no momento do atropelamento. Até a publicação desta notícia, não havia registro de depoimento oficial dos pais junto às autoridades.

A reportagem acionou a Polícia Civil de Gramado, para saber se o caso já está sendo investigado, se os pais foram ouvidos e se há definição preliminar sobre as circunstâncias do atropelamento. Até o fechamento deste texto, não houve retorno.

Visitação

Segundo dados da Secretaria Municipal de Turismo, Gramado já recebeu em 2025 mais de 6,5 milhões de visitantes, sendo cerca de 76 mil estrangeiros, provenientes de 71 países diferentes.