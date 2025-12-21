Geral

Acidente em ponto turístico
Notícia

Menina de 8 anos é atropelada por ônibus de turismo próximo ao Lago Negro, em Gramado

Criança fraturou uma perna, foi atendida e transferida em estado estável para hospital de Caxias do Sul; dinâmica do caso ainda será apurada pela polícia

Gabriel Costa

Enviar email

Murilo Rodrigues

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS