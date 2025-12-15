Menina de 11 anos morre afogada em piscina no sítio da família

Uma menina de 11 anos morreu afogada no último domingo (14) na piscina do sítio da família, em Barão, no Vale do Caí. A vítima foi identificada como Érica Schafer.
Conforme a polícia, a criança estava na piscina durante um almoço quando o caso aconteceu, por volta das 11h30min. Érica chegou a ser socorrida e encaminhada ao hospital, mas não resistiu.
A Polícia Civil aguarda o resultado do exame de necropsia para determinar a causa exata da morte. Até o momento, a principal hipótese é afogamento, mas as autoridades não descartam outras possibilidades.
Em nota, a prefeitura de Barão decretou luto oficial de dois dias pela morte dela e suspendeu as aulas na manhã desta segunda-feira (15) na Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Carlos Gomes, onde Érica estudava.