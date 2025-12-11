Mau tempo em São Paulo reflete em atrasos e cancelamentos de voos em aeroportos do RS

Filas na área de check-in do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, por volta das 11h desta quinta-feira. Fernanda Axelrud / Agencia RBS

Atrasos e cancelamentos de voos marcaram a operação dos aeroportos de Porto Alegre e Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, entre esta quarta e quinta-feira (11). O motivo principal foram os reflexos das fortes rajadas de vento que atingiram São Paulo, além de condições meteorológicas pontuais no RS.

No aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, os problemas foram decorrentes do mau tempo na capital paulista – que concentra os dois principais aeroportos do Brasil (Congonhas e Guarulhos). Cerca de 350 voos foram cancelados desde quarta-feira, em São Paulo, situação que impacta a operação de vários aeroportos do país.

Ainda na madrugada desta quinta-feira, ao menos quatro voos chegaram a Porto Alegre com atraso. Em um deles, um passageiro relatou que deveria ter embarcado na manhã de quarta em São Paulo, mas acabou chegando na capital gaúcha à 1h de hoje. O voo entre São Paulo e Porto Alegre leva cerca de 1h20min.

A tendência é que o problema persista nas próximas horas. Às 11h, o painel de informações da Fraport indicava pelo menos 12 chegadas e 9 partidas canceladas. E entre 18 voos no painel, 13 estão atrasados por pelo menos 30 minutos até às 20h. Quem busca informações ou aguarda um voo, encontra longas filas de longa de espera na área do check in.

— Estamos tentando chegar em Aracaju. Estou com grupo de 98 pessoas que foram pra Gramado — conta a turista Edna Severina, de Maceió (AL), que está no Salgado Filho desde às 16h de quarta-feira, e inclusive dormiu no terminal à espera de um voo.

Tanto em São Paulo quanto em Porto Alegre, a recomendação é consultar o status dos voos junto às companhias aéreas antes de se deslocar para o embarque. A Fraport, concessionária do Salgado Filho, não informa previsão de normalização da situação. Já a Aena, que administra Congonhas, afirma que o aeroporto da capital paulista está operando normalmente nesta quinta-feira, apesar não ter conseguido normalizar o fluxo represado de voos.

Em Caxias, vento atrapalhou pousos e decolagens

Segundo a administração do Aeroporto Regional Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, a Azul Linhas Aéreas cancelou um voo para Campinas devido ao fenômeno "windshear", uma variação brusca e localizada na direção do vento. A Gol Linhas Aéreas também cancelou um voo da tarde, mas em decorrência do mau tempo no Aeroporto de Congonhas (CGH), em São Paulo. Já a Latam Airlines informou um atraso de 30 minutos em um voo.

De acordo com o diretor do aeroporto de Caxias do Sul, Cleberson Rubinei Babetzki, o tempo na região da Serra se manteve instável ao longo do dia. Ele reforça que as decisões de alterar voos partem das companhias aéreas, que seguem critérios de segurança operacional.

*Colaborou: Fernanda Axelrud