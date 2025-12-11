Geral

Efeito cascata
Notícia

Mau tempo em São Paulo reflete em atrasos e cancelamentos de voos em aeroportos do RS

Ainda na madrugada desta quinta-feira, em Porto Alegre, estavam chegando voos que decolaram com atraso de São Paulo

Raí Quadros

Enviar email

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS