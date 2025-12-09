Localizado corpo de homem que estava desaparecido em lagoa de Cidreira

Foi localizado na manhã desta terça-feira (9) o corpo do homem que estava desaparecido havia quatro dias na Lagoa da Rondinha, em Cidreira, no Litoral Norte. Segundo os bombeiros, Welnatan Alberton Rodrigues se afogou por volta das 15h de sábado (6), enquanto nadava com o cunhado. Apenas o parente conseguiu retornar à superfície.
Desde o dia do desaparecimento, foram mobilizados bombeiros militares do 9° Batalhão, mergulhadores da Companhia Especial de Busca e Salvamento, além de um operador de drone.
O corpo foi encontrado próximo a um juncal, cerca de 1m40cm abaixo do nível da superfície. De acordo com os bombeiros, ele teria atravessado toda a Lagoa, partindo do local indicado pelas testemunhas.