Localizado corpo de homem que estava desaparecido em lagoa de Cidreira

Bombeiros de Cidreira estavam mobilizados desde sábado em busca de desaparecido na Lagoa da Rondinha. Corpo de Bombeiros / Divulgação

Foi localizado na manhã desta terça-feira (9) o corpo do homem que estava desaparecido havia quatro dias na Lagoa da Rondinha, em Cidreira, no Litoral Norte. Segundo os bombeiros, Welnatan Alberton Rodrigues se afogou por volta das 15h de sábado (6), enquanto nadava com o cunhado. Apenas o parente conseguiu retornar à superfície.

Desde o dia do desaparecimento, foram mobilizados bombeiros militares do 9° Batalhão, mergulhadores da Companhia Especial de Busca e Salvamento, além de um operador de drone.

