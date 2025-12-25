Jovem morre afogado na Praia Paraíso, em Torres

Um jovem de 23 anos morreu vítima de afogamento em Torres, no Litoral Norte. O caso aconteceu no início da noite de quarta-feira (24), véspera de Natal, na Praia Paraíso.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o afogamento aconteceu próximo da guarita de número 22. No momento do afogamento, não havia guarda-vidas no local, já que o atendimento se dá até as 18 horas.

Os bombeiros foram acionados por volta das 18h45min. Buscas passaram a ser realizadas no local, por bombeiros de Torres e de Arroio do Sal, com apoio de duas motos aquáticas.

O corpo do jovem foi achado já durante a madrugada desta quinta-feira (25). Ele foi encontrado a cerca de cem metros do local do afogamento.