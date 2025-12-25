Jovem morre afogado na Praia Paraíso, em Torres

Um jovem de 23 anos morreu vítima de afogamento em Torres, no Litoral Norte. O caso aconteceu no início da noite de quarta-feira (24), véspera de Natal, na Praia Paraíso.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o afogamento aconteceu próximo da guarita de número 22. No momento do afogamento, não havia guarda-vidas no local, já que o atendimento se dá até as 18 horas.
Os bombeiros foram acionados por volta das 18h45min. Buscas passaram a ser realizadas no local, por bombeiros de Torres e de Arroio do Sal, com apoio de duas motos aquáticas.
O corpo do jovem foi achado já durante a madrugada desta quinta-feira (25). Ele foi encontrado a cerca de cem metros do local do afogamento.
Este é o terceiro afogamento registrado em Torres em pouco mais de uma semana. No domingo, dia 21, um jovem de 26 anos morreu na Praia Grande. No dia 13, outro jovem, de 21 anos, havia se afogado, chegou a ser socorrido, mas não resistiu.