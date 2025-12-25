Geral

Corpo encontrado
Notícia

Jovem morre afogado na Praia Paraíso, em Torres

Buscas foram realizadas pelos bombeiros até a madrugada. Corpo da vítima foi encontrado a cerca de cem metros do local do afogamento

Leticia Mendes

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS