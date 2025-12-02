IPVA 2026: quando começa o pagamento?

Ler resumo

O montante anual do IPVA pode chegar próximo de R$ 5 bilhões, segundo a Secretaria da Fazenda do RS. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Com o fim do ano próximo, muitos motoristas já começam a se perguntar: quando será preciso pagar o Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores (IPVA) 2026?

No Rio Grande do Sul, o calendário oficial de pagamento ainda não foi divulgado pela Secretaria da Fazenda, mas a expectativa é de que as informações sejam anunciadas a partir da segunda semana de dezembro.

Em 2025, o pagamento antecipado do imposto começou no dia 11 de dezembro. A Fazenda ofereceu a possibilidade de parcelamento em seis vezes sem juros e descontos que podiam chegar a uma redução de 20% do tributo.

Além disso, foi estabelecido o vencimento unificado, em que todos os contribuintes passaram a ter uma única data limite para quitar o imposto, independentemente da placa do veículo.

A tendência é que este mesmo modelo de pagamento se mantenha em 2026.

Seguro DPVAT

O seguro DPVAT foi extinto em 2020, mas estava previsto para retornar em 2025 com um novo nome: Seguro Obrigatório para Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito (SPVAT). Ele seria cobrado junto ao IPVA e administrado pela Caixa Econômica Federal.

No entanto, o Congresso Nacional cancelou a cobrança antes de entrar em vigor, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que extinguiu o tributo novamente.

Taxa de licenciamento anual

Após a quitação do IPVA e de eventuais multas, outra obrigação dos motoristas é o pagamento da taxa de licenciamento anual do veículo. A tarifa de 2026 ainda deve ser divulgada.

Recolhido pelo Departamento de Trânsito do Rio Grande do Sul (Detran/RS), este é o valor cobrado para emitir o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), documento obrigatório que comprova que o veículo está regularizado para circular.

Bom Cidadão

Proprietários de veículos registrados no Rio Grande do Sul e participantes do programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG) têm direito a um desconto de até 5% no IPVA de 2026.

O benefício será aplicado aos membros da modalidade Bom Cidadão, que adicionam o CPF nas notas fiscais. Contudo, o incentivo está condicionado à quantidade de notas acumuladas.

A contagem teve início em 1º de novembro de 2024 e seguiu até 31 de outubro deste ano.

O desconto é aplicado conforme o número de notas fiscais adquiridas dentro do período proposto. Este ano está organizado em 1%, 3% e 5%:

1% de desconto: entre 51 e 99 notas fiscais com CPF

entre 51 e 99 notas fiscais com CPF 3% de desconto: entre 100 e 149 notas fiscais com CPF

entre 100 e 149 notas fiscais com CPF 5% de desconto: a partir de 150 notas fiscais com CPF

Bom Motorista