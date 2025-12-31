INSS identifica manipulação em indicadores de qualidade de atendimento na Central 135

Ler resumo

A apuração foi iniciada a partir de uma denúncia feita no Fala.BR, plataforma de ouvidoria do governo federal. Rafa Neddermeyer / Agência Brasil

Uma investigação interna do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) apontou irregularidades na atuação da empresa Provider Soluções Tecnológicas Ltda., uma das responsáveis por parte da gestão da Central de Teleatendimento 135.

De acordo com o INSS, a empresa teria manipulado indicadores de desempenho relacionados à qualidade do atendimento aos segurados, com o objetivo de evitar a aplicação das penalidades previstas em contrato.

Essas métricas contemplam, por exemplo, parâmetros como o tempo médio de assistência e a taxa de resolutividade das demandas.

A investigação indicou que a Provider produzia artificialmente resultados positivos. Dessa forma, os indicadores apresentados à Previdência Social não refletiam a qualidade real do serviço prestado.

A apuração teve início após a abertura de um processo administrativo motivado por uma denúncia registrada no Fala.BR, plataforma de ouvidoria do governo federal que permite que cidadãos encaminhem relatos e reclamações.

— Nós recebemos [a denúncia] em fevereiro deste ano. Com isso, a gente determinou que os fiscais de contrato fossem até lá, até a Central 135, para poder fiscalizar. Ali, a gente constatou a irregularidade e a manipulação de dados que eram feitos de qualidade de atendimento ao nosso cidadão — afirmou o presidente do INSS, Gilberto Waller Jr., ao g1.

Leia Mais Fraude no INSS impõe ao governo federal um compromisso com a moralidade

Como punição, o INSS determinou o ressarcimento de cerca de R$ 1,1 milhão pagos à Provider entre 2024 e 2025.

Além disso, a empresa fica suspensa de participar de novas licitações do órgão federal pelo prazo de dois anos. Também foi aplicada uma multa de R$ 57.214,50, que corresponde a 1% sobre o valor mensal atualizado do contrato.

A decisão foi publicada na última segunda-feira (29). A Provider ainda pode recorrer.

Conforme o g1, a Provider é uma das duas empresas responsáveis pela Central de Teleatendimento 135, principal canal telefônico de contato entre os segurados e o INSS, com o objetivo de facilitar o acesso remoto a diversos serviços previdenciários e assistenciais.

Leia Mais Escândalo do INSS atinge em cheio o PDT, partido dirigido por Carlos Lupi

O contrato entre as partes foi iniciado em abril de 2020, mas a Provider venceu uma nova licitação em novembro deste ano.

Contudo, como a investigação já estava em andamento, o novo contrato não chegou a ser assinado. O instituto realiza os trâmites para chamar o segundo colocado.

Além da investigação interna já concluída, o INSS instaurou um Processo Administrativo de Responsabilização (PAR) para apurar possíveis infrações administrativas atribuídas à Provider.